全球破800萬確診！美國11.6萬死「超越一戰紀錄」　北京再爆疫情進入戰時狀態

▲華盛頓特區居民接受血清篩檢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間17日上午4點30分，全球確診人數已破800萬例、近44萬死；美國則是高達213萬例、11.6萬死，創下超越該國一次大戰的死亡人數。巴西和俄羅斯分別近90萬和55萬例確診，而染疫人口數已遠排在後的中國，首都北京也出現群聚感染，進入戰時狀態。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，全球累計確診809萬6403例、43萬8843死；美國累計213萬569例確診、11萬6726死，而該國在1917年加入歐洲一戰戰場後，折損兵力為11萬6708人，加上平民死傷則為11萬7465人。

這顯示美國在2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情中，死亡人數已超越一戰死亡人數，而隨著全美示威騷亂，多地均監測到確診人數激增的情況，估計死亡人數會繼續成長。

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

巴西累計確診在2個月內飆升至88萬8271人，死亡人數也已經來到4萬3959例，正式超過英國的死亡人數，成為確診及死亡都名列全球第二的國家。除巴西以外，秘魯和智利的疫情也失控，前者23萬2992例確診、6860死，後者18萬4449例確診、3383死，標誌著拉美國家疫情爆發。

俄羅斯方面，累計確診54萬4725例，全球第三，死亡人數則是7274人；印度累計34萬3091例確診、9900死；英國累計29萬9594例確診、4萬2054死。

伊朗方面，染疫人口達19萬2439人，其中9065死，並且該國已經連續3天超過100人死亡。衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）表示，16日新增2563例確診，疫情仍居高不下，主因是「國內旅遊的民眾增加」，因此呼籲民眾在即將到來的連假長周末，應盡量待在家裡，以免疫情惡化。

中國方面，官方累計8萬4378例確診、4638死，先前超過50天的+0紀錄，在近來5天內破功，錄得超過100例新冠肺炎確診病例，且為群聚感染現象。