民宿砸車車主女兒再出面！撂狠話「絕對告到底」：我們要的不是錢…網路風向變了

記者柯振中／綜合報導

墾丁民宿砸車事件在網路上持續延燒，民宿老闆娘、被砸車主女兒不斷出面PO文，但始終沒有完整的事發影片，雙方各說各話，民宿老闆娘一方決定退出恆春，車主女兒也狠了心打算提告，讓網友看了十分傻眼。

恆春一名方姓女網友15日出面控訴，父親將做工用的貨車停在對面民宿的花圃旁，卻被民宿老闆動手砸車，對方還嗆「車我砸的，賠錢而已」，財大氣粗的模樣令人厭惡，家人明明秉持敦親睦鄰的觀念，車輛卻遭惡意砸毀，讓人忍不下這口氣。

方女還說，民宿老闆14日晚間登門道歉，還解釋「就是一台貨車，可能就是做工的，砸了等人出來看要怎樣」，荒謬的言論讓她當場傻眼，「做工的就該讓你這樣糟蹋？」

▼屏東恆春，民宿老闆砸做工人的貨車。（圖／翻攝方女臉書）



不過，民宿老闆娘隨即回應，該戶人家門口也能夠停車，但車輛總是擺在他們家門口，導致家門長期被佔用，客人開車來訪也沒辦法停，他們只好到450公尺處外租車位，提供客人使用。

此外，老闆娘還說，若有客人貪圖方便，停在鄰居家門口，雖然一樣沒有畫紅線，都是合法的停車地段，鄰居依然會打電話來痛罵他們，「一早就接到鄰居打來大聲叫罵說我們佔用他的位置，這樣算是敦親睦鄰嗎？敦親睦鄰就是你可以我不行才能和睦相處的意思嗎？」

民宿老闆娘說明，砸車後丈夫立刻認錯，跟對方道歉、賠不是，對方也有接受，後續想要談賠償，晚上再度登門拜訪，對方則沒有出面，由車主女兒婉拒，接著他們就成了千夫所指的壞蛋，無奈之下只能做出決定，將恆春的產業出售，離開待了多年的地方。

▼丈夫砸車民宿慘被負評灌爆，老闆娘出面還原事發經過。（圖／翻攝方女臉書）



對此，車主女兒則出面回應，她的父親已經癌末，又是工人，經過一連串事件，已經影響到身體狀況，「我討拍了嗎？」她強調，父親停在民宿轉角處，從法規來看，絕對沒有違規，「你們如果覺得違規，大可報警，警察一定會秉公處理！廖大哥動手砸車，直接嗆我說車他砸的，賠錢而已，這已經不是基本的邏輯道理！」

她激動回應，若現場沒有紅線，停車就是合情合理的事情，「現場沒有紅線，您說我們長期路霸你們家，請問我們如何路霸？擋到花圃、擋到景觀稱為路霸？」她指出，父親為了這起事件，到派出所做筆錄，沒有照時間進食，到家還差點暈倒，「我有上文嗎？沒有！ 我只想帶事實，不是討拍。是歡迎來現場看看！」

她也提到，這次絕對會提告，但不會索賠，只告刑事的部分，民事不會提出訴訟，「事因為我希望廖大哥要明白『什麼事情不是暴力可以處理』，不告民事是因為『我們要的不是錢』！廖大哥情緒低落，試問，我爸爸的情緒跟身體狀態呢？我保護不了家人的內疚壓力呢？」

▼車主女兒說，絕對會告到底，但不會提民事賠償。（圖／東森新聞）



眾人看完，紛紛在下方回應，「砸車就輸了，下去啦」、「先砸車就是不對」、「都說長期門口被停放，會不知道車主是誰？要砸車了才知道是對面的」、「眼睛沒看到的狀況下不論誰對跟錯！動手砸車就輸一大節（截）了」、「真奇怪，既然認定對方是長期佔用，表示已經發生非常多次，那砸車時怎麼可能不知道車是隔壁鄰居的，這邏輯不太通？」

不過，也有人說明，若長期遇到這種狀況，無論任何人都可能忍不住，「為什麼自己家門口不停？還一副先po先贏，好像很可憐一樣」、「長期這樣，真的會受不了呢」、「沒事停人家門口幹嘛？還敢這麼大聲。假弱勢，博取同情」、「偶爾停說的過去，天天停被砸有什麼好討拍的」、「很多霸凌者裝弱勢騙愛心帶風向，煽動階級鬥爭，然後一堆智障盲從附和，讓我們繼續看下去。」

至於為何「家門口有車位不停」，以及「民宿老闆瞧不起做工的人」這句話是否真有出現；「家門口長期被霸佔」、「請警察來多次協調、貼紙條依然無用」這些言論，雙方尚未拿出確切錄影、錄音，或圖片證據，也沒做出正面答覆，是否屬實仍尚未得知。

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