民宿老闆砸車慘被負評灌爆！老闆娘「千字文」還原始末：被霸占好幾年了

▲民宿老闆砸做工人的貨車。（圖／翻攝方女臉書）



記者柯振中／綜合報導

屏東縣恆春鎮一家民宿的老闆14日砸了鄰居的車，意外在網路上掀起討論，低劣的言論更導致民宿被灌爆負評，引發網友撻伐。對此，民宿老闆娘出面道歉，但也解釋「事出必有因」，因為民宿門口的車位長期被霸占，丈夫一時忍不住，才會出手砸車，「大家千萬不要學，控制好自己的脾氣。」

恆春一名方姓女網友15日出面控訴，父親將做工用的貨車停在對面民宿的花圃旁，卻被民宿老闆動手砸車，對方還嗆「車我砸的，賠錢而已」，財大氣粗的模樣令人厭惡，家人明明秉持敦親睦鄰的觀念，車輛卻遭惡意砸毀，讓人忍不下這口氣。

方女還說，民宿老闆14日晚間登門道歉，還解釋「就是一台貨車，可能就是做工的，砸了等人出來看要怎樣」，荒謬的言論讓她當場傻眼，「做工的就該讓你這樣糟蹋？」

▼民宿老闆砸做工人的貨車。（圖／翻攝方女臉書）



這起事件在網路上延燒，原先該民宿的Google評分為「零負評民宿」，瞬間就被灌滿許多一星評價。對此，老闆娘出面喊冤，當時她的丈夫失去理智，砸了鄰居的車，這樣的行為的確不對，但絕對沒有瞧不起工人的狀況，「我老公一開始是個擺路邊攤的，為了省錢，什麼都是自己動手做，他的好友全是一堆做工的人，何來瞧不起之說？」

她也提到，車主自家門口也有車位，明明也能停，「你家門口可以停，為什麼要長期停在我家呢？其實附近有很多民宿，會租停車場給客人使用的大概只有我們了。」

她說明，從營業開始，他們被鄰居狂罵「惡霸」，但民宿開業後，門口這幾年來不斷被停車，嚴重影響交通，儘管報警、檢舉、畫紅線，甚至與對方溝通，但都沒有用，「我們全都做了，而且不止（只）一次。」

對方依然繼續停在民宿門口，後來有客人入住，將車輛停放在別處住宅的門口時，他們立刻遭到痛罵，「一早就接到鄰居打來大聲叫罵說我們佔用他的位置，這樣算是敦親睦鄰嗎？敦親睦鄰就是你可以我不行才能和睦相處的意思嗎？」

▼民宿老闆砸做工人的貨車，老闆娘出面還原事件始末。（圖／翻攝方女臉書）



民宿老闆娘指出，砸車的當下，丈夫知道自己錯了，立刻與對方道歉、賠不是，對方當時接受了，雙方談及後續賠償事宜，晚上再跑了一趟，要跟車主道歉，但車主的女兒婉拒，「說車主在休息」，丈夫再度向車主女兒道歉，對方也接受了，殊不知「我們瞬間變成千夫所指的大壞蛋」。

經過深思熟慮，他們決定將恆春的產業出售，離開待了20多年，卻仍被當成外地人的地方，「離開這個街頭巷尾都是和睦友善好鄰居的地方，一天下來，怎麼可能沒有情緒？只能嘆氣…。」

眾多網友看完，卻沒有領情，紛紛在下方砲轟，「為了挽救你的民宿加油吧～你大概很難賺到這一波振興劵」、「20年了，還被當外地人，失敗不失敗啊」、「財大氣粗啦，做工人很讓你們瞧不起喔。」

▼爸爸停車遭民宿老闆砸爆，女兒出面說話，雙方各執一詞。（圖／東森新聞）



不過，也有人回應，「卡一個等風往那裡吹」、「道歉是多餘的，低三下四人家還不領情，到底還是要賠錢的，大不了就是走趟法院，打的又不是人，怕個球啊」、「砸人家的車雖然不對，但自己家門口有車位不停，長期停別人家門口也很有事！長期佔用就當成自己的地？把它合理化，看起來也沒有互相啊！事出有因。」

依據《道路交通安全規則》第111條第1項第2款規定，交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車。而台灣高等法院第96年度交抗字第751號裁定中曾寫到，交岔路口屬於車輛往來匯集處，若在該處臨時停車，將妨礙車輛之進出、轉彎，對交通之往來順暢顯有影響，因此以法律明示禁止停車之方式，本不待主管機關劃設或設置標線、標誌，倘於交叉路口10公尺內，劃設有禁止臨時停車標線、標誌，無非加重提醒、督促駕駛人注意。

此外，屏東縣府警察局交通警察隊2020年1月17日也曾分享該案例，並在Q&A中寫下，若有違規停車，應當依上述規定處理。

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