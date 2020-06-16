狂給兒試吃卻不肯報價！老闆笑「今天保證便宜~」結帳2112...媽傻爆眼

▲這樣總共要2112元。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨日逛黃昏市場時，被某位攤商叫住，對方表示準備要收攤了，還不斷拿商品給孩子試吃，過程中她詢問價錢，老闆都顧左右而言他，只笑回「今天保證便宜，明天就買不到」，沒想到結帳金額比預期高出1倍，眼看東西也包好了，她有苦說不出，只能摸摸鼻子買回家。

「求解！這樣2112元我是不是大盤子！」這名網友在爆廢公社娓娓道來，昨日她先帶孩子到全聯採購，買了一大包東西，後來又繞去黃昏市場想再買幾樣菜，結果就被一位老闆叫住，說是要收攤了，明天要去台北。

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當時，老闆一下給孩子試喝煮好的海菜湯，一下又拿魚丸跟魚乾；她心想反正小孩也喜歡，乾脆各買一包，於是便詢問價錢，但始終得不到正面回應，對方有意閃躲地回，「今天買保證便宜，明天就買不到」、「綠綠的像海藻的東西怎麼樣怎麼樣，很漂亮什麼的」。

後來，老闆更開大絕，不斷推銷說海藻可以買一塊，3分之2給媽媽，3分之1留著自己吃，還有小卷有卵可以給老公吃。眼看對方如此熱情，她也不好拒絕，但因為手上的東西真的很重，只想趕緊回家，所以又問了一次價格。

原po接著說，「我心想了不起最多1千左右吧，然後就聽到老闆說我的2112元而已，我還以為聽錯，又問了一次，我知道很貴，但我一個人帶小孩，又有一大袋東西實在很不方便，況且他都切了也包了，中間又一直拿給我跟小孩試吃，我也不好意思說不要還是跟他吵，所以就帶著一肚子氣回家了！我只是想說做生意賺錢應該，只是沒想到他敲這麼大！」

對此，網友們紛紛回應，「黃昏市場妳真的買貴了，最少貴兩倍」、「我問價位老闆不說，我就不會買」、「以後不說明價錢的就不要買了，不要不好意思，荷包是自己的，只有自己會心疼」、「很大的盤子」、「2112元，這老闆好黑哦！真敢」。

另外，不少內行人直呼，「那一盒小卷再貴，最多是300元，魚丸最貴200元，小魚最多200元，其他海菜300元，全部最貴是1000元」、「妳po出來的東西不用1000塊就買得到」、「南部這樣，500有找，通常要收了還能找很多」、「最多800」。