　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

狂給兒試吃卻不肯報價！老闆笑「今天保證便宜~」結帳2112...媽傻爆眼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲這樣總共要2112元。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這樣總共要2112元。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨日逛黃昏市場時，被某位攤商叫住，對方表示準備要收攤了，還不斷拿商品給孩子試吃，過程中她詢問價錢，老闆都顧左右而言他，只笑回「今天保證便宜，明天就買不到」，沒想到結帳金額比預期高出1倍，眼看東西也包好了，她有苦說不出，只能摸摸鼻子買回家。

「求解！這樣2112元我是不是大盤子！」這名網友在爆廢公社娓娓道來，昨日她先帶孩子到全聯採購，買了一大包東西，後來又繞去黃昏市場想再買幾樣菜，結果就被一位老闆叫住，說是要收攤了，明天要去台北。

請繼續往下閱讀...

當時，老闆一下給孩子試喝煮好的海菜湯，一下又拿魚丸跟魚乾；她心想反正小孩也喜歡，乾脆各買一包，於是便詢問價錢，但始終得不到正面回應，對方有意閃躲地回，「今天買保證便宜，明天就買不到」、「綠綠的像海藻的東西怎麼樣怎麼樣，很漂亮什麼的」。

後來，老闆更開大絕，不斷推銷說海藻可以買一塊，3分之2給媽媽，3分之1留著自己吃，還有小卷有卵可以給老公吃。眼看對方如此熱情，她也不好拒絕，但因為手上的東西真的很重，只想趕緊回家，所以又問了一次價格。

原po接著說，「我心想了不起最多1千左右吧，然後就聽到老闆說我的2112元而已，我還以為聽錯，又問了一次，我知道很貴，但我一個人帶小孩，又有一大袋東西實在很不方便，況且他都切了也包了，中間又一直拿給我跟小孩試吃，我也不好意思說不要還是跟他吵，所以就帶著一肚子氣回家了！我只是想說做生意賺錢應該，只是沒想到他敲這麼大！」

對此，網友們紛紛回應，「黃昏市場妳真的買貴了，最少貴兩倍」、「我問價位老闆不說，我就不會買」、「以後不說明價錢的就不要買了，不要不好意思，荷包是自己的，只有自己會心疼」、「很大的盤子」、「2112元，這老闆好黑哦！真敢」。

另外，不少內行人直呼，「那一盒小卷再貴，最多是300元，魚丸最貴200元，小魚最多200元，其他海菜300元，全部最貴是1000元」、「妳po出來的東西不用1000塊就買得到」、「南部這樣，500有找，通常要收了還能找很多」、「最多800」。

ET快訊
地鐵列車驚見「無體女腿」　上身軟掉掛拉桿！可怕照片真相曝光
金與正狠話秒兌現！北韓「轟掉兩韓聯辦」　攀爬上位只差一步
快訊／共軍殲10再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

近1千萬民眾將湧郵局領「紙本三倍券」　中華郵政：每人2分鐘領到

曝駕訓班薪水＆潛規則！女教練「貼心舉動」遭排擠　開勸學生：不要指定

剛報到！經理「口誤沒缺人」　釣出相同苦主「卻爽領1個月薪」暗黑秘密曝

爬6樓送餐...女大生「錢用撒的」！外送哥彎腰撿到5樓　「碰一聲」他傻眼了

狂給兒試吃卻不肯報價！老闆笑「今天保證便宜~」結帳2112...媽傻爆眼

觀光紓困3.0！每月擬補「導遊領隊1萬、旅行社員工1.5萬」　最快月底定案

黃金海休閒渡假村環現差要闖關！觀光局竟沒出席…環委無奈了

一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到

亂挑日拋！店家一量「角膜弧度超平」只能選2牌　她聽後果驚呆：還好有量

狂催婚！老媽「一句神反殺」單身哥秒投降　網笑：寶寶一定很可愛

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

近1千萬民眾將湧郵局領「紙本三倍券」　中華郵政：每人2分鐘領到

曝駕訓班薪水＆潛規則！女教練「貼心舉動」遭排擠　開勸學生：不要指定

剛報到！經理「口誤沒缺人」　釣出相同苦主「卻爽領1個月薪」暗黑秘密曝

爬6樓送餐...女大生「錢用撒的」！外送哥彎腰撿到5樓　「碰一聲」他傻眼了

狂給兒試吃卻不肯報價！老闆笑「今天保證便宜~」結帳2112...媽傻爆眼

觀光紓困3.0！每月擬補「導遊領隊1萬、旅行社員工1.5萬」　最快月底定案

黃金海休閒渡假村環現差要闖關！觀光局竟沒出席…環委無奈了

一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到

亂挑日拋！店家一量「角膜弧度超平」只能選2牌　她聽後果驚呆：還好有量

狂催婚！老媽「一句神反殺」單身哥秒投降　網笑：寶寶一定很可愛

《Road To Kingdom》台上兄弟情！　Pentagon洪碩直播失言：ONF是井底之蛙

壯圍海灘3米長圓弧狀不明物...飛機或火箭殘骸？　國安運委會派員鑑定

成德左投王志煊參加味全龍測試　學長江忠垣分享內規

台南逆孫持榔頭殺死外婆等3人　逃死理由曝光！法官：家屬未求處極刑

銀行界劉德華涉偷吃偷拍激戰片　妻交出15.8G檔案「心痛！沒勇氣再看」

木蘭珠寶擺件被英國V＆A博物館買走當展品！　AKACHEN成台灣之光

北韓炸毀兩韓聯辦！陸外交部：雙方是同民族「盼保持和平穩定」

北榮研究：B肝康復者用免疫抑制劑　病毒最快2年恐「復陽」

快訊／北韓官媒證實了！炸毀韓聯處...「嚴懲人渣」贖罪

近1千萬民眾將湧郵局領「紙本三倍券」　中華郵政：每人2分鐘領到

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

獨／花300買露點畢業紀念冊！女同學怒了

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

床戰指數高！「性慾難滿足」星座女Top4揭曉

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

過辛亥隧道　車上廣播聲音嚇壞男駕駛

宗教團體「野放」螃蟹！繩子不拆變「放死」

兒子3度被申報死亡！網全炸了：我也被亂報

更多熱門

相關新聞

父女擺攤遭歧視…侏儒爸怒：不會原諒！

父女擺攤遭歧視…侏儒爸怒：不會原諒！

台中市黃姓身障父女，日前在停車場擺攤時遭傅姓女攤商驅趕大嗆「我們社區沒出矮ㄟ（侏儒）」、「都是我們在養」等誇張歧視言論，影片曝光後引發社會嘩然。黃男事後怒向傅女提告，台中地檢署11日開庭，檢察官盼雙方和解，目前雙方都表示願意協調。

豆花店徵老闆娘　「張陳簡廖勿擾」網笑噴

豆花店徵老闆娘　「張陳簡廖勿擾」網笑噴

記恨用餐沒折價　男客飆中英國罵挨告

記恨用餐沒折價　男客飆中英國罵挨告

台中新民街市場深夜燒光26攤商生財工具！警逮1人調查

台中新民街市場深夜燒光26攤商生財工具！警逮1人調查

獨／瑞豐夜市率先自救！75萬「抵用券」救攤商

獨／瑞豐夜市率先自救！75萬「抵用券」救攤商

關鍵字：

黃昏市場老闆攤商試吃價錢結帳盤子

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面