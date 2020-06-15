「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

記者張君豪／新北報導

15日上午8點40分左右，新北市汐止區中興路、福德一路口發生一起砸車糾紛，一輛白色自小客車在路口停等紅燈時，遭一旁另名小客車駕駛持金屬球棒砸毀後擋風玻璃，雙方疑似發生行車糾紛，衍生砸車意外。





▲倒楣的車主遭遇路怒族駕駛用球棒砸車，後擋風玻璃被砸出一個球棒印記。（圖／記者張君豪翻攝）

事發後逞兇的男子揚長而去，愛車被砸的廖姓駕駛不甘受損打110報警，警方調閱路口監視器，查出行兇的歹徒是簡姓駕駛，至於揮棒砸車動機，懷疑是超車不成的行車糾紛。

新北汐止警分局社后派出所接獲報案，派警員到場處理，由於正值上班時間車流眾多，警方顧慮車流順暢先請廖姓駕駛移車，根據被害人表示，當時可能因上班車潮多，後方轎車想超車未果、情緒失控才會下車用球棒砸他的後擋玻璃。他想下車察看時對方開車逕離。

汐止警方表示：目前調閱路口監視器、鎖定砸車駕駛身分，將依涉毀損罪嫌通知他到案說明。

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