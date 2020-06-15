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停車遭民宿老闆砸爆！還酸「砸了又怎樣，只是做工的」　女兒悲痛還原現場

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記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣恆春鎮一名方姓女子日前在網路投訴，她的爸爸將工作用的貨車停在花圃旁，不料竟然被民宿老闆以「阻礙花圃景觀」用磚頭砸車，甚至嗆聲「車就是我砸的，賠錢而已」、「砸了又怎樣，只是做工的」，讓她聽了真的很生氣，為什麼動手砸了別人的車子，態度還可以如此理直氣壯。

方女在臉書各大社團指控恆春某間0負評的民宿老闆，她的爸爸14日把貨車停放民宿的花圃旁，不料竟然被民宿老闆動手砸車，他們氣不過上前理論，對方還嗆聲「車我砸的，賠錢而已」，讓她真的非常氣，「而且這位老闆砸車的點，就是我爸的車擋住他的花圃、擋住他的景觀。」

▲▼爸爸停車遭民宿老闆砸爆！還酸「砸了又怎樣，只是做工的」　女兒悲曝囂張嘴臉。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲爸爸停車遭民宿老闆砸爆，她暴怒「砸人家的車，怎麼還理直氣壯。」（圖／東森新聞）

方女憤怒說，自從該老闆在這裡開設民宿後，經常造成巷子居民的困擾，客人的車子經常阻擋垃圾車路線，導致住戶常常得追著垃圾車跑，甚至隔壁巷的70歲阿嬤還因此跌了一跤，膝蓋都受傷流血，但大家平常也都沒有說什麼，不料今天只是停車擋住花圃，就遭到民宿老闆狠砸，也因此引爆了巷子住戶們的怒火。

影片中可以看見，貨車停在民宿圍牆外，車子的後照鏡、車窗全被砸爛，零件碎片散落一地，地上還留有砸車磚頭的痕跡。方女表示，「我出來的時候，車子已經被砸了，然後我就有點，歇斯底里問說，你不覺得太過份了嗎，他（民宿老闆）就跟我說，『對啊車我砸的，賠錢而已啊』，砸人家的車，怎麼還理直氣壯。」

▲▼屏東恆春，民宿老闆砸做工人的貨車。（圖／翻攝方女臉書）

▲▼屏東恆春，民宿老闆砸做工人的貨車。（圖／翻攝方女臉書）

▲貨車停在民宿圍牆外，車子的後照鏡、車窗全被砸爛。（圖／翻攝方女臉書）

事後警方到場處理，證實貨車停放在該處，並無任何違規情況，而讓方女最無法接受的是，老闆14日晚間上門道歉，竟開口酸她爸爸的職業。方女說「他跟他太太說，就一台貨車而已，砸了，了不起出來談，只是一個做工的，看要怎麼樣啊」、「這個讓我覺得說，你根本沒有檢討過，你自己的行為。」

▲▼屏東恆春，民宿老闆砸做工人的貨車。（圖／翻攝民宿業者臉書）

▲民宿老闆稍早也在粉絲團公開回應。（圖／翻攝民宿業者臉書）

事件曝光後也引發大批網友怒火，民宿的粉絲團也遭留言灌爆。對此，民宿老闆稍早也公開回應，砸車確實是不對的行為，但家門口長期被佔用，家門口永遠無法停車，已經多次溝通都無效，「停車的確是合法的，但是合理嗎，真的不是欺負人，是我們啞巴吃黃蓮。」

這一起砸車案目前已引起當地警方關注，民宿老闆稍早也被依毀損罪嫌送辦，是非對錯就交給司法進一步判決了。

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