北韓到底想怎樣？兩韓聯辦說炸就炸　金與正藉此「樹立權威」

▲2018年2月11日，金與正和文在寅在首爾國立中央劇場共同欣賞北韓「三池淵管弦樂團」的演出。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

北韓領導人金正恩胞妹金與正日前剛放話要對南韓採取行動，平壤當局當地時間16日下午隨即以炸藥炸毀位於38度線邊境城市開城的兩韓聯絡辦公室，朝鮮半島情勢快速惡化。英國廣播公司（BBC）引述北韓專家的看法，平壤或許是想故意製造危機施壓美韓，甚至進一步鞏固金與正的領導地位。

美國《外交家》雜誌資深編輯、北韓研究專家潘達（Ankit Panda）表示，平壤選在第一次兩韓高峰會20周年紀念日後不久炸毀兩韓聯絡辦公室，無疑是向外界傳達兩韓合作方式錯誤，2018年文金會以來取得的合作進展正快速消退中。

平壤指出，南韓民間團體近期近期在邊境以空飄氣球朝北韓境內散佈傳單的行為，是此次決定摧毀兩韓聯絡辦公室的主因，但潘達指出，未來北韓或許會採取其他行動，包括挑釁性質軍演、向南韓方向發射實彈，或是撕毀2018年9月簽訂的《兩韓全面軍事協定》。

潘達分析，雖然不清楚平壤挑釁背後的戰略目的，不過平壤或許試圖透過製造危機迫使文在寅推動兩韓經濟合作計畫，或是藉由軍事行動進一步樹立金與正領導的合法性。

喬治梅森大學（George Mason University）南韓分校教授亞伯拉罕（Andray Abrahamian）也認為，儘管許多人猜測北韓試圖製造半島危機向南韓、美國施壓，但這些解釋都無法完全使人滿意。

雖然外界可能永遠不清楚北韓的目的，不過，在此時這樣緊張的情勢中，金與正居於領導地位的這一事實可表明，北韓可能藉此提高外界對金與正的「強人」印象，對外傳達金與正不容小覷的訊息。

▼北韓炸毀位於開城的兩韓聯辦，黑煙竄上天際。（圖／達志影像／美聯社）

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！