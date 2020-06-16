快訊／台灣正式從口蹄疫區除名！　蔡英文：為台灣豬豬打開市場





▲蔡英文在臉書上分享台灣從口蹄疫疫區除名好消息。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台灣在1997年爆發口蹄疫情，終於可以重回口蹄疫非疫區！總統蔡英文於16日晚間8時47分在臉書上分享好消息，強調世界動物衛生組織通過台灣從口蹄疫疫區除名，台灣豬肉終於可以再次回到世界舞台了。

「等了整整24年的好消息，一定要立刻告訴大家！」蔡英文16日在臉書上提到，就在剛剛，行政院農業委員會主委陳吉仲打電話向她報告，世界動物衛生組織已經通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名。

蔡英文強調，從現在開始，台灣的豬肉終於可以再次外銷，再次回到世界舞台，「漫長的努力終於有了回報，謝謝過程中參與的每個人。」

蔡英文也透露未來方向，「我們會再接再厲，推動豬肉出口的談判，為台灣的豬豬產業，打開更多、更大的市場！」

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