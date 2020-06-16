快訊／蔡英文任命蕭美琴出任我國駐美代表





▲蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府16日證實，總統蔡英文稍早正式任命現任國家安全會議諮詢委員蕭美琴擔任我國駐美國代表。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統已在16日正式任命現任國家安全會議諮詢委員蕭美琴擔任我國駐美國代表。張惇涵說，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔡總統期許蕭代表勉力貢獻所長，在既有的堅實基礎上，持續強化台美兩國間關係，為國家也為區域間的繁榮穩定創造更多的可能。

張惇涵表示，蕭美琴代表長期致力於台灣國際關係與各項對外事務的推動，二十多年來，除曾任四屆立法委員，有超過十年以上的外交及國防委員會專業問政經驗，更歷任包括亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席等國際組織重要職務，對於國際局勢有深入了解，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，在國際事務以及外交圈深獲肯定與信賴，她的提名也迅速獲得美國政府同意。

張惇涵表示，近期疫情仍在國際各地蔓延，國際政經情勢急速變遷，美國作為台灣最重要的國際夥伴，未來無論在經貿上更緊密的合作，乃至於印太區域安全穩定的促進上，台美關係的穩健發展都至關重要。因此，總統特別任命蕭美琴擔任我國駐美代表，相信以她豐富而廣闊的國際視野，以及二十多年來參與國際事務的豐富經驗與能力，必定可以襄助總統推動未來台美各項重要工作，助益兩國關係的長足進展。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】