台灣豬可以出國了！ 陳吉仲臉書885字讚農業升級「揚眉吐氣」

▲世界動物衛生組織大會通過，臺灣正式成為口蹄疫非疫區。（圖／翻攝自陳吉仲臉書）

生活中心／綜合報導

台灣終於正式從口蹄疫疫區除名！行政院農業委員會陳吉仲在臉書上告訴大家這個好消息，經過24年之後，台灣正式從口蹄疫疫區除名，「從此刻起，臺灣正式成為口蹄疫非疫區，我國的養豬產業再升級」。往後台灣的豬肉終於可以再次外銷。



行政院農業委員會陳吉仲全文

【世界動物衛生組織大會通過，臺灣正式成為口蹄疫非疫區！】



今天絕對是臺灣畜牧史24年來最重要的一天！世界動物衛生組織（OIE）大會正式通過，認可臺灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，換句話說，臺灣徹徹底底從世界口蹄疫疫區名單上除名！從此刻起，臺灣正式成為口蹄疫非疫區，我國的養豬產業再升級！在守住非洲豬瘟的同時，我們的動物防疫又再次在國際上抬頭挺胸、揚眉吐氣！



1997年臺灣口蹄疫爆發，當時臺灣有2萬5千多戶養豬戶，養豬數1千多萬，如今只剩下7,200戶，養豬數5百多萬；造成養豬產業上中下游的影響及無法出口，每年損失約1,700億元。因此4年前蔡英文總統的新農業政策，就把口蹄疫疫區除名列為最重大的政策之一。去年7月1日，口蹄疫拔針正式成功，我們用最快的速度向OIE申請從疫區除名，終於在今天獲得大會通過。過去24年來都沒做到的事情，我們確實辦到了！



達成口蹄疫非疫區說來簡單，但背後實際上是無數人共同努力的心血和歲月。為了讓臺灣成為非疫區，我們必須讓口蹄疫病毒從國土上完全消失，因此我們做了許許多多的工作，包括環境監測、確認環境中已經沒有病毒存在的哨兵豬試驗、確認擁有抗體的動物不具有傳染性的動物同居試驗、中和抗體血清監測、疫苗儲備、抗原銀行、加強邊境檢疫、查緝走私、強化牧場生物安全......等等，夜以繼日的堅持，才有今時今刻的成功。



臺灣從口蹄疫疫區正式除名，代表臺灣的養豬產業邁向全新的里程碑。我要特別感謝蔡英文 Tsai Ing-wen總統、歷任林全院長、賴清德院長及蘇貞昌院長在經費、人力及要求跨部會的全力支持；曹啟鴻主委、林聰賢主委一棒接一棒的努力和傳承；黃金城副主委協助督導防檢局、畜牧處、家衛所和畜試所同仁的投入；各地方防疫機關的協力；學術界的幫忙；還有更重要的是全國豬農的配合，今天我們才可以自信滿滿地說，我們徹底打敗口蹄疫了！



最後我還想要特別感謝一個人，那就是已故的我國首席獸醫官、防檢局施泰華前副局長，施副局長的一生，都是在對抗各種動物疫病，保護臺灣的人民和產業，直到最後一刻，都堅守在崗位上。口蹄疫非疫區的成果，是屬於所有守護臺灣這塊土地的人，請容我把這份成就，歸功給包括施副局長在內的所有防疫英雄和偉大的臺灣農民。

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