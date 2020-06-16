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竹聯「恐怖家法」曝！暗槓酒店妹30萬薪水　他遭剝光虐打7天再斷腳筋丟包

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▲刑事局偵七大隊偵破竹聯幫和堂酒店經紀凌虐被害人離譜案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵七大隊偵破竹聯幫和堂酒店經紀凌虐被害人離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

6月10日有民眾上傳一段一名年輕男子遭脫光全身衣服，並遭歹徒以鐵鍊綑綁、棍棒毆打凌虐的影片，刑事局發現後展開調查：原來是起金錢糾紛引發黑幫擄人凌虐的暴力事件，被害男子4月7日遭竹聯幫和堂幹部約出喝酒，之後疑被下藥昏迷後拘禁虐打一個禮拜，最後慘遭黑幫小弟持刀執行家法斷腳筋，男子被釋回時右膝蓋腳筋被劃斷，刑事局偵七大隊16日行動逮捕竹聯幫和堂5名成員。

▲刑事局偵七大隊偵破竹聯幫和堂酒店經紀凌虐被害人離譜案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵七大隊偵破竹聯幫和堂酒店經紀凌虐被害人案件，圖為查獲贓證物。（圖／記者張君豪攝）

刑事局表示，經查該影片中有有數名幫派成員，輪番持棍棒毆打該名裸身之被害男子，於被害男子脖子上綑綁鐵鍊以控制其行動，期間亦多次對其叫囂恐嚇及嘲諷，甚至要被害人裸身「打手槍」、裸體跳舞羞辱，幫眾嘻笑聲此起彼落，手段兇殘。

▲刑事局偵七大隊偵破竹聯幫和堂酒店經紀凌虐被害人離譜案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵七大隊偵破竹聯幫和堂酒店經紀凌虐被害人離譜案件。（圖／翻攝網路）

刑事局偵七大隊與北市警中山分局成立專案小組，並報請台北地檢署歲股檢察官指揮，警方在6月16日收網逮捕竹聯幫和堂幹部鄧姓（30歲）、李姓（45歲）等5名幫派成員到案，並查扣手機、K他命2包、K菸11支、大麻研磨器、毒品咖啡包7包等贓證物。

警方調查發現，被害人家屬在4月7日找不到被害人，報案初警方以失蹤人口受理，直到當月14日被害人獲釋後才得知被囚禁凌虐「斷腳筋」；被害人向警方供稱，失蹤當天是和堂擔任中山區酒店經紀的鄧姓男子邀約到錦州路某酒店喝酒講事情，談判過程中，和堂李男質疑被害人侵吞提領30萬元酒店小姐薪水，之後他酒醉便遭擄走毆打、逼他交錢。

刑事局逮捕5人，訊後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、強制、強盜、恐嚇等罪嫌解送至台北地檢署偵辦。

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