代賣靈骨塔坑殺老榮民　北市葬儀業少東設局狠撈4千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊2日宣布破獲一起靈骨塔詐騙集團！台北市經營殯葬業的喻姓少東對外聲稱掌握金主要高價購買靈骨塔位，先後向10名持有靈骨塔位的外省老人家騙簽合約，被害人喜出望外以為可以脫手用不到的塔位，但喻男事後以節稅、手續費等陸續要被害人繳交高額費用，甚至要老人家拿名下房產抵押貸款，光是其中一名被害人被騙上千萬元，警方訊後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，喻嫌等7名涉案人遭檢察官收押。

▲刑事局破獲北市殯葬少東涉嫌詐騙老人家得手逾4千萬元新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲北市殯葬少東涉嫌詐騙老人家得手逾4千萬元新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局去年偵辦多起靈骨塔詐騙案，經案例分析發現喻嫌可能是尚未伏法的操盤者，警方調查發現他佯稱可幫助銷售已套牢靈骨塔等殯葬商品商品，等被害人簽約後再以衍生的稅金、手續費要求被害人支付大批款項，並出示自己偽造的帳戶往來金流，取信被害人交易正在進行，不少被害人以名下不動產、或者解約儲蓄險保單、甚至辦卡做信用貸款來支付，這種專吸被害人老本的行徑相當惡劣。

▲刑事局破獲北市殯葬少東涉嫌詐騙老人家得手逾4千萬元新台幣，圖為查扣的寶石鑑定書。（圖／記者張君豪翻攝）

被騙老人繳納稅金、手續費後，喻嫌等人就不斷拖延交易，甚至還有被害人名下不動產遭詐騙集團變更過戶，但喻男卻又遲遲拿不出聲稱賣掉的靈骨塔費用，被害人這才驚覺遭詐騙，憤而向警方報警希望可以拿回老本。

刑事局偵七大隊獲報後展開調查，發現該詐騙集團鎖定多為超過60歲的外省老人，並由集團內的許姓男子負責聯繫，幫忙扣客吸引老人家上門轉賣靈骨塔，之後再由喻嫌假冒經理、科長等職務要求被害人簽定契約可協助銷售，喻嫌等人等到被害老人被榨乾老本後就失聯。警方收網統計，民眾被騙金額超過4千萬元，其中有一被害人被騙超過千萬元，目前統計約有10多名老人家遭詐騙。

刑事局偵七大會會同北市中山、中正一警分局從今年3到5月間發動三次搜索，收網逮捕喻嫌等12人，起出贓證物現金新台幣53萬6千元、手機、電腦、教戰手則、CALL客名單、寶石鑑定書等大批贓證物，但喻男落網後堅稱靈骨塔是正常交易，否認詐騙，訊後依詐欺罪嫌送辦。

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