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「毒咖啡」8個月奪88條人命！蔡英文視察史上最大宗「喵喵」

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▲總統蔡英文15日到警政署慰問查緝毒咖啡包原料有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲總統蔡英文15日到警政署慰問查緝毒咖啡包原料有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

總統蔡英文15日到警政署參加109年警察節慶祝大會，並視察刑事局查獲台灣治安史上最大宗毒品咖啡包原料「甲基苯丙酮」走私案，並向警方表達慰勉。蔡英文表示：青少年是國家未來的棟樑，政府有責任保護青少年免遭毒品危害，表示防制毒品危害是政府「社會安全網」重點工作，政府及行政院執政團隊會全力以赴掃毒。

▲總統蔡英文15日到警政署慰問查緝毒咖啡包原料有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲總統蔡英文15日到警政署慰問查緝毒咖啡包原料有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

根據法務部統計數據，全台警方2019年查獲各類毒品純質淨重達4,463公斤為歷年來最高；2019年國內新生毒品人口1萬0,117人，較107年下降23.6%，亦為近年來最低；監所新收毒品人犯減少4.2%；國立中正大學民意調查「對政府緝毒作為」高達66.3%表示滿意，警方努力肅毒成果逐漸反映在數據上。

但根據刑事警察局統計資料，2018年收驗毒品咖啡包檢體為6萬2千餘包，到了2019年卻大幅增加至10萬2千餘包，除顯示警方積極掃毒外，也顯示藥頭大量引進新興毒品、與市場需求量大增；對此行政院整合法務部、衛生福利部發揮團隊力量，共同加入新興毒品尿液檢驗工作，打破毒蟲間流傳「咖啡包驗不出來」之假象。

▲總統蔡英文15日到警政署慰問查緝毒咖啡包原料有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲總統蔡英文15日到警政署慰問查緝毒咖啡包原料有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局分析毒品咖啡包所混摻之毒品成分，以第三級毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮，Mephedrone）占72％最高，因此警政署署長陳家欽要求刑事警察局整合分析毒品咖啡包案件之各項情資，並要求各警察機關持續溯源追查供毒藥頭，務求斷絕毒品販售網絡及瓦解毒品犯罪組織結構，也才有這次在台中港貨櫃、彰化縣福興鄉毒梟倉庫內查扣總重達3529公斤的毒咖啡包工廠豐碩成果。

警政署長陳家欽表示，新興毒品咖啡包內所混摻的毒品種類繁多，除了喵喵外可能還混參一粒眠（硝甲西泮）、甚至是PMMA（甲氧基甲基安非他命、Methoxymethamphetamine）根據警方統計數據從2019年10月迄今已造成88人死亡，民眾切勿輕易嘗試拿自己生命開玩笑。

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