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拍影片說蔡英文做票「裁定不罰」　影射中選會「換票」又被移送

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▲▼男子拍影片提及蔡英文做票遭送辦，簡易庭裁定不罰，但因影射中選會換票遭法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子拍影片提及蔡英文做票遭送辦，簡易庭裁定不罰，但因影射中選會換票遭法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲民眾檢舉，有網友在YouTube網站平台散佈「蔡英文做票，必須下台」的影片，強調蔡英文做票4百萬張的真相，最後遭刑事局依社會秩序維護法送辦，於4月簡易庭裁定不罰，但影片影射中選會涉嫌作票，又被依侮辱公署罪嫌送辦。

警方調查，有網友在總統大選完後，製作《蔡英文做票，必須下台》影片，內容提及，蔡英文做票400萬張以上的真相之不實訊息，甚至還在影片下方說，「民進黨慣用詐騙語做票來勝選!2020，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上」。

警方在獲悉後傳訊李姓男子到案，最後依照社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，於109年4月15日移送台灣台北地方法院台北簡易庭，但在5月裁定不罰。

警方得知簡易庭裁定不罰後，又根據影像內容發現，影片中影射中央選舉委員會於辦理選務工作時涉嫌「換票、偷票」，顯有涉及侮辱公署罪，刑事局依據刑法第140條公然侮辱公署部分移送台北地檢署。

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