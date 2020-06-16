綠議員拚後疫情經濟力推縣市互惠旅遊　盧秀燕：效率不大

▲盧秀燕認為縣市政府互惠旅遊的效率不大。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市如何在後疫情解封時代，搶食龐大的1.2兆國旅市場商機，台中市議員林德宇16日在市議會指出，桃園市已和3個縣市政府推動互惠旅遊，目前正和4個在談，這政策非常值得推廣，台中人口全台第2多，市府要搶國旅大餅，腦袋就要動得快，盧秀燕表示，市府評估過，效率不大。

▲市議員林德宇（左）力推縣市互惠旅遊。（圖／林德宇提供）

林德宇表示，根據媒體報導，全台後疫情時代的國旅產值高達1.2兆元，數目相當龐大，市府準備好搶食這一波國旅大爆發了嗎？市府除了跟旅宿業者接洽相關工作，也應推動縣市互惠旅遊，所謂互惠旅遊，就是地方政府之間簽訂互惠方案，鼓勵社區發展協會、環保志工隊等民間組織前往對方縣市觀摩參訪，台中出10團，對方也出10團。

他以桃園市政府為例，6月10日桃園市政府在市政會議決議推動互惠旅遊後，已跟屏東、台南、基隆等3縣市談妥，目前正在跟花蓮、宜蘭、南投、嘉義等縣市洽談，台中人口全台第2多，全市有605個社區發展協會、231個守望相助隊、411個關懷據點、890班的長青學苑、492個工會、618個環保志工隊、99個民防分隊、107個義警分隊、117個義消分隊，如果能順利推動互惠旅遊，帶來的產值相當可觀。

盧秀燕表示，假設市府和高雄、桃園等推動互惠旅遊，但有些民間單位可能不希望這樣，此外，大家都與人為善，不會只和特定縣市政府簽，那其它縣市怎麼辦，所以她覺得互惠旅遊效率不好。

林德宇回應說，市府在後疫情時代應有開創性作為，不應侷限在過去的刻板印象，這並不具有強制性，但有做總是有機會。

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