中市首辦3X3.EXE國際籃球賽　盧秀燕：台中隊贏球加碼獎勵

▲盧秀燕表示，如果台中隊在國際籃球賽中獲勝，將加碼獎勵。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

受國際籃球總會FIBA認證的台灣推廣單位「Absolute3X3」與全世界最大3X3籃球聯盟「3X3.EXE PREMIER」合作，7月18日首度在台中舉辦「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」，市長盧秀燕15日出席記者會表示，市府逐步打造台中為運動城市，如果台中隊在這次賽事脫穎而出，她將加碼鼓勵，為選手加油。

運動局下午舉辦「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽記者會」，盧秀燕表示，市府將台中定位為「酷城市」，推廣「酷運動」，籃球就是其中之一，除了日前成軍的「台中市夢想家青年棒球隊」之外，這次「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」也選擇台中作為主辦城市之一，市府將全力配合賽事，帶動台中運動發展。

3X3.EXE聯盟台灣區執行長吳岱豪表示，這次賽事提供即將退役球員或想打球的朋友們一個選項，讓他們有機會挑戰國際賽，被國際球隊看到，他也將投入聯盟賽事，帶領每個有籃球夢的朋友挑戰自己，讓台灣在FIBA3對3舞台占有一席之地。

運動局長李昱叡表示，「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」台灣區賽事，分為北區及南區，從7月4日開跑，台中為南區循環賽其中一站，預計7月18、19日比賽，而北區及南區的賽事最終站，8月29、30日都選在台中舉辦。

運動局指出，台灣區賽事分北、南區各6支隊伍，進行循環賽，戰績前4名隊伍，將取得季後賽參賽資格，民眾可免費觀賞聯盟賽所有賽事，日本3X3.EXE、台灣Absolute3X3的Youtube頻道及Facebook粉絲專頁，與FIBA3x3Youtube頻道同步提供全程網路轉播服務。

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