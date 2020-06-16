吃豬肉不一定要自己殺豬　盧秀燕：拆掉40年的肉品市場毒瘤

▲盧秀燕宣布，40年歷史的肉品市場明年底拆除。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

有40年歷史的台中市肉品市場，長期存在惡臭及噪音問題，當地民眾經常抗爭，歷經各屆市長都無解，市長盧秀燕16日在市議會表示，吃豬肉不一定要自己殺豬，明年底和屠宰業者合約到期後，原地拆除，沒有屠宰和拍賣，轉型為複合式觀光美食商場，並且規劃萬坪公園及社會住宅，未來繁榮可期。

▲陳政顯、吳瓊華等人要求盧市長兌現承諾。

市議會上午進行總質詢，市議員陳政顯、吳瓊華和黃健豪等人關心北區肉品市場的未來，何時遷建？遷至何處？陳政顯要求盧市長兌現承諾，明確回答。

▲台中市40年歷史的肉品市場明年走入歷史。

盧秀燕表示，肉品市場因為有拍賣和屠宰，被民眾視為嫌惡設施，沒有一個地方歡迎，也沒有地方可以遷建，而且1年才賺200萬元，卻要花10多億元的遷建費用，釜底抽薪的辦法，明年12月底不再和屠宰業者續約，肉品市場不再拍賣、屠宰，而是比照台北市、基隆市，單純做批發、運銷、加工等觀光市場。

盧補充說，拆除屠宰設備後，依照現行都市計劃，3/1興建商業大樓，由市有肉品公司規劃，3/1作萬坪公園，3/1蓋社會住宅，完工後將成為全台中最好、最有價值的蛋黃區，以前交通不發達，沒有冷藏、冷鏈技術，所以政府要批發肉品時，會有屠宰業務，但是現代化的大城市，政府不必自己經營屠宰業務，而且台灣屠宰能量充沛，豬肉供應過剩還可外銷，所以少掉屠宰業務，對台中市的豬肉供應完全沒有問題。

陳政顯提醒，盧市長已經做出決定，不要到時遇到壓力，政策又再轉彎，如果明年底又續約的話，他一定第一個帶頭抗爭。

吳瓊華說，盧市長提出的「原地拆建」，民意絕對會支持，這是徹底解決不會遷到烏日的承諾，烏日鄉親一定會感到欣慰。

黃健豪關心未來豬肉價格與保鮮問題是否受到影響？盧秀燕說明，肉品市場豬隻大多數來自中南部，過去是將活體豬運到台中屠宰後再運到市場販售，以後則是直接運到其他地區屠宰，如今冷鏈技術更進步，台中不會因此減少生鮮豬肉來源，未來轉型後，將成立「台中市肉品公司」，持續供應優質肉品，平衡市場供需，豬肉更物美價廉。

農業局表示，未來將配合農委會智慧農業4.0計畫，導入智慧生產與數位服務，農產品全程冷鏈運輸配送，保持在10至15度低溫環境，提供品質優良的肉品及農產品，既有員工也都留任。

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