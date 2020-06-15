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台中購物節7月開跑　消費3千元振興券有1116次抽獎機會不中都難

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▲盧秀燕說，花3千元振興券有1116次抽獎機會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕說，喝一杯珍奶就有機會抽中千萬豪宅。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推出重磅計畫，全力拚後疫情經濟，第2屆台中購物節7月登場，為期2個月，今年還加入東森購物平台，讓消費者更容易上網購物，市長盧秀燕15日表示，民眾利用政府發放的3千元振興券，花500元到特色商店消費，就可拿到3組抽獎號碼，以1張有62次抽獎機會計算，民眾就有高達1116次，不中都很難。

▲盧秀燕說，花3千元振興券有1116次抽獎機會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中購物節準備4輛汽車，雙周抽1輛。

台中市政府上午舉行購物節獎品開箱記者會，盧秀燕表示，今年獎品總價值超過2千萬元，包括天天抽電動機車，有62輛，周周抽現金10萬元，雙周抽汽車，有4輛，7月底抽百萬現金，8月底抽千萬精品豪宅，還有非常多小獎，包括5部70吋電視，油彩、墨彩名畫各1幅，260張電影票，高級運動水壺和香米30箱、紅薏仁200盒，全台最豪禮，通通送出去。

▲盧秀燕說，花3千元振興券有1116次抽獎機會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕示範如何下載台中購物節APP。

盧秀燕當場還示範如何下載APP，民眾下載台中購物節APP後，拿到發票一掃描就馬上登錄，在家裡就等著中獎，花個幾十元就有可能中豪宅。

▲盧秀燕說，花3千元振興券有1116次抽獎機會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲麗寶樂園帶來火熱舞蹈。

她以統一發票為例，如果這月沒有中獎，得再等2個月，但是購物節則是天天抽，民眾花500元可得到1組抽獎號碼，若是在特色商店購買，同樣500元可以拿到3組，假設民眾7月1日花500元拿到3組號碼，1日沒有抽中，隔天可以繼續抽，活動是7、8月，共62天，1組號碼就有62次抽獎機會，3千元全花在特色商店，就有18組號碼，所以總共有1116次中獎機會，比統一發票中獎還簡單，目前已有2萬7千多家加入特色商店。

此外，民眾下載APP，不只是這次購物節可以使用，以後市府所辦的活動包括跨年晚會，如果也有辦抽獎活動，同樣可以適用，不用重新下載。

出席台中購物節者除了市府局處長之外， 還有東森新媒體社長陳國君、東森得易購電子商務部行銷襄理林勇村、麗寶集團、興富發建設、源潤豐企業、裕隆汽車、一卡通票證公司及各商圈主委等。

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