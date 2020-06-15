12層大智慧學苑夷為平地　延宕13年台中大智路8月通車貫通前後車站

▲台中市建設局長陳大田（左2）視察拆除工程，肯定施工團隊努力。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

延宕13年的台中市大智路貫通工程，在市長盧秀燕上任後積極溝通，以同理心聆聽大智慧學苑大樓所有權人心聲後，成功讓全數24個所有權人同意價購，12層大智慧學苑大樓如今已全部拆除，6月底進行大智路延伸工程，8月底完工通車，未來將串聯台中火車站前後站，帶動東區發展。

台中火車站後站有棟大智慧學苑大樓，市府13年來一直和所有權人溝通，希望以價購方式後拆除，才能串聯前後站，帶動繁榮發展，盧秀燕上任1年內要求相關單位積極溝通，以同理心聆聽所有權人心聲，順利讓全部所有權人同意價購，盧也因此得到當地居民高度肯定，大樓3月進行拆除，平均以5至7天的時間，拆除一層樓的速度進行，日前終於夷為平地，接下來6月底新闢道路，8月通車。

建設局長陳大田15日前往視察時，感謝所有權人在大樓拆除期間，仍維持周邊交通順暢，保障鄰近大樓結構安全及夜間安寧，為了讓貫通道路早日完成，建設局提前規劃道路施作，日前已將工程發包並召開管線協調會議，未來大智路貫通串聯火車站前後站，並提升公車便利性，帶動中區及東區發展。

陳大田邀集交通局長葉昭甫、東區區長陳佩玉及市議員羅廷瑋、鄭功進、新庒里長洪宗毅、國光里長陳雅惠等人，前往工地現場關心工程進度，陳也再次向大樓全數所有權人致敬，感謝他們一同成就台中發展。

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