第2屆台中購物節7月開跑　千萬豪宅、百萬現金全台最豪禮等你拿

▲盧秀燕宣布今年購物節最大獎仍是千萬豪宅。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推出重磅計畫，全力拚後疫情經濟，第2屆台中購物節7月登場，為期2個月，今年還加入東森購物平台，讓消費者更容易上網購物，市長盧秀燕15日公布所有大小獎，從天天抽機車、周周送10萬現金、雙周送汽車、7月抽百萬現金、8月抽千萬精品豪宅，全台最豪禮，就等你來領，盧還說，不論她抽中什麼獎都會捐出去。

▲盧秀燕現場示範如何下載APP。

台中市政府上午舉行購物節獎品開箱記者會，盧秀燕致詞表示，今年是市府團隊舉辦的第2屆台中購物節，其實在疫情還沒有來之前，市府就已經決定要拚經濟，拚經濟是市政府現在最重要的施政目標之一，盧還連講3次拼經濟，以示決心。

至於怎麼拚經濟呢？盧秀燕表示，由市政府主辦編列預算，再跟企業夥伴合作，提出非常優惠的獎品，讓全國的民眾認為，與其要消費，乾脆來台中，在台中不但會玩得開心、吃得開心，買得開心、住得開心，同時還有中大獎的機會，這就是拚經濟的方法。

▲盧秀燕親切和與會者打招呼。

盧說，去年大獎是一棟豪宅，誘因動人，造成全國轟動，中獎的女士住在豐原，房子正在裝潢，今年大獎一樣是精品豪宅，而且是位在孔廟旁的文教蛋黃區，更有價值，民眾要中獎，非常簡單，只要下載台中購物節，花500元就會有11組抽獎號碼，拿到發票後一掃描就馬上登錄，在家裡就等著中獎，花個幾十元就有可能中豪宅。

今年獎品總價值超過2千萬元，包括天天抽電動機車，有62輛，周周抽現金10萬元，雙周抽汽車，有4輛，7月底抽百萬現金，8月底抽千萬精品豪宅，還有非常多小獎，包括5部70吋電視，油彩、墨彩名畫各1幅，260張電影票，高級運動水壺和香米30箱、紅薏仁200盒，全台最豪禮，通通送出去。

出席台中購物節者除了市府局處長之外， 還有東森新媒體社長陳國君、東森得易購電子商務部行銷襄理林勇村、麗寶集團、興富發建設、源潤豐企業、裕隆汽車、一卡通票證公司及各商圈主委等。

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