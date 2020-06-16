「看到陳其邁就咬」黃光芹：蔣萬安不靠祖先混　羅智強還株連九族

▲羅智強、陳其邁。（合成圖／記者湯興漢攝、記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市議員羅智強先前大酸，有貪二代光環加持的陳其邁，高雄市長補選躺著選，建議陳其邁辦「雙陳論壇」，和前高雄市長陳菊討論貪污除罪化；他16日再納高雄市議員陳時中，酸陳其邁跟陳致中都有貪汙爸爸。對此，名嘴黃光芹批評，「蔣萬安都不靠他祖先混了，羅智強還在株連九族」。

黃光芹16日在臉書表示，「羅智強，想必你因陳其邁，也不屑與顏寬恒為伍！」顏寬恒很少上電子媒體，她在主持廣播的時候，僅專訪顏寬恒1次，發現美校碩士的顏寬恒，談論政策頭頭是道，富有專業性，是專業立委，相較之下，羅智強差遠了。

黃光芹指出，「近日看羅智强黨同伐異，看到陳其邁就咬上去，搬出他父親陳哲男的過往，移植嫁接污名化陳其邁」，如果羅智強的邏輯說得通，在國民黨內鐵定沒什麼朋友，她不會因羅智强的爸爸是誰，而對他拍拍手或搖搖頭，「這年頭，蔣萬安都不靠他祖先混了，羅智強還在株連九族、細究祖宗八代、身家清白，在政壇和舆論市場還混得開，鐵定是海畔有逐臭之夫。没品！」

黃光芹貼文一出，羅智強隨即在臉書發文回擊，有朝廷當靠山真好，名嘴只要一心一意專心監督在野黨、努力護衛朝廷，就可以掛上「資深媒體人」榮銜，「好個天生監督在野黨的資深媒體人啊！真正令人無限欽敬，最近，有二個媒體名嘴不約而同為了我們邁邁暖男大動肝火」，一個是黃光芹，一個是周玉蔻。

羅智強指出，民進黨攻撃連勝文是政二代，怎麼沒見名嘴搬出父親歸父親、兒子歸兒子的大論？換成陳其邁，就不准提父親光榮的貪污史？「我告訴妳，黃光芹，我也不認為父親的罪要兒子揹，但我羅智強就是瞧不起，那種碰到國民黨時父親的事要兒子揹，碰到民進黨時，又說父親的事不要兒子揹的雙重標準，就是瞧不起，世上最噁心的，就是這種舔朝廷的雙重標準」。

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