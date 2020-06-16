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快訊／陳時中跌下神壇？　蔡英文：他是防疫主將「我跟蘇貞昌評價非常高」

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記者陶本和／台北報導

衛福部健保署日前針對醫療器材提出管理新制，訂定上限引起爭議，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也都出聲踩剎車，但是這也讓衛福部長陳時中，被特定媒體質疑，是因為防疫表現功高震主，才遭到圍剿。對此，蔡英文16日受訪時表示，他是防疫主將 「我跟蘇貞昌評價非常高」。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝）

由於醫療器材管理新制的議題，引發民進黨內醫界反彈，逼著總統蔡英文透過臉書發文，要求陳時中再討論；而蘇貞昌在15日受訪時，公開表示，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」。這也被特定媒體解讀成，是因為陳時中在防疫期間的表現功高震主，才會被黨內圍攻。對此，蔡英文、蘇貞昌16日下午將一起到九份行銷觀光，屆時會安排媒體訪問，勢必會正面回擊外界相關的揣測。

對此，蘇貞昌表示，有關陳時中，大家看出我們非常團結才能做好防疫，有關醫材智慧的規定等，都知道好政策，要有好溝通，在外界有意見後，我們都有非常好的溝通，現在已經有初步結論，「我跟總統都非常高興，我們非常團結努力，不必做文章，這是不必要的」。

另外，有關陳時中上午受訪時，自嘲自己已經跌下神壇一事，蔡英文則笑著說，陳時中一直以來都是防疫的主將，非常投入且專業度非常高的部會首長，防疫其間帶領團隊處理疫情，得到人民很高評價，不論是專業或整個防疫工作投入上，「台灣人對他評價很高，不論是院長或我都對他評價高。」台灣人對他評價非常高，「我跟院長對他評價都非常高」。

 

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