北韓揚言派兵進DMZ！　官媒狂轟文在寅：不如歷任總統的笨蛋

▲ 文在寅2018年9月出訪平壤，與金正恩舉行峰會。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓連日以傳單問題砲轟南韓，日前揚言動武，今（16日）晨更放話派兵進入非軍事區。北韓祖國和平統一委員會（簡稱祖平統）機關報《我們民族之間》16日也開嗆，稱南韓總統文在寅自毀和平與繁榮的道路，證明他是個「比歷任總統明顯有所不足的笨蛋」。

南韓媒體報導，這番言論刊登在《我們民族之間》的「讀者留言」欄位，主要對《勞動新聞》等官媒的報導發表評論，但實際上僅有網站管理員可以留言，因此可視為該報立場。

15日適逢《南北共同宣言》簽署20周年，兩韓關係卻陷入緊張。文在寅昨天發表談話指出，希望以溝通及合作解決難關。北韓《勞動新聞》16日則回應，「南朝鮮當局者們現在才在自作多情、胡言亂語，已經太晚了。」

該報指出，南韓多次做出違反《板門店宣言》及《軍事協議書》的背叛行為，再度預告關閉開城共同聯絡辦事處，且「下個階段的行動也準備好了」，必定將北韓人民遭受的侮辱加倍奉還。

北韓官媒近來砲火猛烈，就連平壤豪華餐廳「玉流館」主廚吳秀峰（오수봉，音譯）13日也透過《今日朝鮮》指出，「（南朝鮮當局者們）到平壤來，在我們有名的玉流館吃麵的時候，表現出一副要做什麼大事的狡猾樣子，結果回去之後到現在，什麼事都沒做」，直指2018年9月出訪平壤時，曾在玉流館享用平壤冷麵的文在寅。

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