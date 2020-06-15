北韓連日開轟！　文在寅首度回應：和金正恩的約定不走回頭路

▲ 文在寅在會議前針對北韓問題發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓連日針對傳單問題砲轟南韓，勞動黨第一副部長金與正13日更揚言動武。南韓總統文在寅15日首度正面回應，認為南北韓如同流向大海的二道江流，最終殊途同歸，儘管通往和解、和平與統一的道路偶有顛簸，也應抱持樂觀的信念，一步一步向前，「我和北韓國務委員長金正恩在8千萬同胞面前許下朝鮮半島和平的承諾，不能走回頭路。」

文在寅今於青瓦台主持幕僚會議，會前發表談話指出，「我以沉重的心情迎接《南北共同宣言》（後稱《6‧15宣言》）20周年。然而，兩韓關係面臨難關的狀況越是嚴重，我們越是應該回頭看《6‧15宣言》的精神與成果。」

兩韓元首在1950年韓戰爆發後睽違50年，首度相對而坐、進行會談，成為歷史性峰會。儘管兩韓此前已簽訂1972年《南北共同聲明》及1992年的《南北基本協議書》，二位元首2000年面對面對話，南北韓實質合作才真正展開。

▲ 金正恩與文在寅於兩韓峰會相擁而笑。（圖／青瓦臺）

離散家屬團聚、南北韓以鐵路相連、金剛山觀光區成立、開城工業區開始運轉，不僅展現朝鮮半島和平，也彰顯「和平即經濟」。然而，《6‧15宣言》簽署以後，南北韓關係仍一度毫無進展。有時斷絕聯絡，甚至是倒退或面臨破碎。

文在寅表示，南韓對北韓政策隨著政權更迭，失去一貫性，圍繞北韓核議題的國際情勢也出現震盪，讓兩韓關係在外部因素之下動搖。但南北韓共同的方向非常明確，就如同最終歸於海洋的兩道江水，儘管路途不平坦，仍須向前邁進。

他提到，南北韓好不容易跨越決裂與戰爭的危機，絕不能再次停下。他和金正恩許下的約定不能走回頭路，《4‧27板門店宣言》及《9‧19平壤共同宣言》也是兩韓都應徹底履行的鄭重約定，更是不受任何情勢動搖的堅定原則。南韓政府將不斷為履行協議而努力，同時捍衛目前的成果。

文在寅呼籲，北韓不應斷絕聯絡管道、提升緊張情勢，試圖營造過去的對立氣氛，「我很清楚金委員長對於改變朝鮮半島情勢的決心與努力。對於北韓、美國關係及南北關係發展不如預期，我也相當遺憾。南北韓是時候共同突破了，不能再默默等待其他條件轉好。」

▲ 金與正連日發表談話，痛批南韓。（圖／路透社）

文在寅表示，南北韓應扮演朝鮮半島命運的主人，自己做決定、積極尋求並實現能夠推動的事業，也將持續尋求國際社會認同，同時期待北韓打開對話之門。

他說明，「和平與統一是全民族的夙願，也是我們的憲法精神，因此歷代政府都簽署重要的兩韓協議。這些協議都是兩韓關係發展的重要果實，也是不論政權、領導人如何變動，都應尊重並捍衛的兩韓共同資產。解開朝鮮半島問題及南北問題的鑰匙也在這裡。」

文在寅指出，若兩韓協議過去能夠隨著政權改變而不斷延續，現今的兩韓關係應不僅只於此，期待新的國會成員能跨越黨派，為兩韓發展、和平與經濟，展現互相合作的樣貌。他最後承諾，政府將盡全力維持兩韓對話。

►金與正揚言動武！ 報復行動下一步「交給軍隊」：是時候和南韓訣別

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～