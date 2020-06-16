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北韓炸毀兩韓聯辦　總統府：國安團隊正密切關注

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▲▼北韓,開城,韓聯辦,開城工業區,坡州（圖／達志影像／美聯社）

▲兩韓聯合辦事處遭北韓炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者袁茵／台北報導

北韓勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正日前嚴厲批評，將會對脫北者、反朝人士宣傳反北韓思維等行為進行報復，而16日南韓就證實，北韓炸毀兩韓聯辦，讓兩韓關係降至最冰點。對此，總統府表示，國安團隊正密切關注最新發展，會繼續配合國際社會各項有助於維持區域穩定與秩序的共同行動。

脫北者之前在兩韓邊界空投反金正恩文宣，讓北韓相當不滿。金與正4日表示，若南韓政府不有所行動，將會廢除兩韓之間的軍事協議，或關閉兩韓間的聯絡辦公室。16日即傳出北韓炸毀兩韓聯辦，事發不久南韓統一部也證實消息，並將加強邊界地區的軍隊隨時待命。

對於朝鮮半島的動態，總統府發言人張惇涵16日下午回應，國安團隊正密切關注情勢的最新發展，也持續與各相關國家保持聯繫，完整掌握各項情勢，縝密評估各種可能發展以及因應策略；作為國際社會負責任的一員，我國也會繼續配合國際社會各項有助於維持區域穩定與秩序的共同行動。

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