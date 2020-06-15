北韓狂罵南韓！　連「平壤冷麵主廚」也開嗆：官員吃麵很狡猾

▲ 金正恩及文在寅2018年4月在元首會談晚宴上享用平壤冷麵。（圖／青瓦臺）

記者陳宛貞／編譯

朝鮮半島因傳單問題陷入緊張，北韓逾10天來接連砲轟南韓，就連平壤高級餐廳「玉流館」主廚都對南韓總統文在寅開砲。玉流館最出名的料理「平壤冷麵」二度登上兩韓峰會餐宴菜單，雙方官員都讚不絕口，如今也成為北韓攻擊南韓的原因。

根據北韓對外宣傳媒體《今日朝鮮》，玉流館主廚吳秀峰（오수봉，音譯）13日針對南韓政府表示，「（南朝鮮當局者們）到平壤來，在我們有名的玉流館吃麵的時候，表現出一副要做什麼大事的狡猾樣子，結果回去之後到現在，什麼事都沒做」，批評南韓政府無法阻止脫北者「侮辱最高尊嚴（金正恩）的魯莽行為」。

▲ 文在寅及金正恩在玉流館享用午餐。（圖／路透社）

文在寅與金正恩2018年4月於板門店首度舉行會談，當時玉流館大廚特地將材料及設備運到板門店北韓一側的統一閣，親自製做冷麵後，再送到晚宴地點。5個月以後，文在寅同年9月首度出訪平壤，與金正恩舉行第三次峰會，第二天也在玉流館共進午餐。南韓媒體指出，吳秀峰此言便是針對當時包括文在寅在內的一行南韓官員。

兩韓元首一同享用平壤冷麵的畫面一度引起話題，美國CNN更稱其為「冷麵外交」（noodle diplomacy）。《衛報》報導，「和平的象徵從鴿子變成平壤冷麵。」BBC更指出，南北韓高峰會創造冷麵風潮。

▼ 平壤冷麵是玉流館招牌。（圖／青瓦臺）



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