板信銀劫匪犯案全紀錄！開小黃繞市區100分鐘　動作快狠準疑具軍事訓練

▲台北板信銀行30日上午發生搶案，北市特勤隊幹員到場戒備。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中山區大直北安路板信商業銀行大直分行30日發生蒙面搶匪持槍強盜案！歹徒持一把改造突擊步槍衝入銀行內，保全警覺上前詢問，結果遭搶匪開槍打中右大腿，歹徒並朝天花板、監視器連開5槍示威，之後持槍瞄準櫃台女行員、威逼她們拿錢出來，在銀行內逗留約1分鐘搜刮80餘萬元現金後，跑步到銀行旁北安路630巷開著偷來的計程車逃逸，下午台北市警方在桃園龜山區復興二路發現歹徒犯案車輛。

目前該搶案警方已釐清歹徒來去動線，歹徒今晨8點20分左右在台北市捷運芝山站前，帶著疑似裝有槍枝的旅行包上車，表示要到新北市八里區龍源公墓掃墓，司機開車到北投區中央北路四段某加油站時下車去加油站上廁所，歹徒趁機開走未熄火的計程車轉當犯案工具。

警方調查發現歹徒搭車全程戴口罩，並使用衛生紙包住手拉開車門把不想留下指紋，後來開車抵達板信銀行後更戴手套持槍犯案，作案手法相當老練；但警方對於小黃司機開車接客後、放著愛車讓乘客在車上，導致歹徒有可乘之機偷車犯案，對相關疑點，專案小組將交由市刑大偵八隊負責後續調查釐清。

歹徒偷車後，上午10時40分才到板信銀行大直分行行搶，從加油站偷走車後到板信銀行大直分行的路線才14公里，開車正常速度最慢約30分鐘就可以抵達，但歹徒卻開車在市區徘徊了快100分鐘才動手，警方據此懷疑歹徒可能臨時起意才決定下手行搶銀行。

▲台北板信銀行30日上午發生搶案，警方下午在桃園龜山區大崗國中旁停車格發現犯案車輛。（圖／翻攝畫面）

另外，犯案計程車事後在桃園市龜山區復興二路文化二路口、大崗國中旁停車格被發現，由於附近鄰近數百公尺就有國光、阿羅哈、統聯客運站，警方除清查歹徒有無龜山地緣關係外、也不排除他棄車後搭乘客運或其他交通工具離開，目前正循線擴大追查。

警方指出，由於今天北部天候不佳，警鑑識人員擔心若下雨淋濕犯案車輛將破壞車體外的指紋及其他微物跡證，下午發現犯案車輛停放地點後，台北市警局鑑識中心立刻派拖吊車將計程車拖回鑑識中心進行室內採證。

▲北市警方下午在桃園龜山區大崗國中旁停車格發現犯案車輛，將拖回台北市警局鑑識中心採證。（圖／翻攝畫面）

另外根據警方調閱板信銀行內監視器，發現劫匪持類似M16或M4突擊步槍的長槍射擊，且一手拿著旅行袋，另手持槍掃射並一槍撂倒保全，再轟5槍掃射監視器，整個動作流程不僅囂張且快狠準，劫匪顯具相當身手，目前正過濾有強盜、持槍類的治安顧慮人口擴大追查。

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