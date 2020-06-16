爬6樓送餐...女大生「錢用撒的」！外送哥彎腰撿到5樓　「碰一聲」他傻眼了

▲UberEats外送員在臉書上大吐苦水。示意圖，非本文當事人。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名外送員分享他不受尊重的經驗，當時女客不僅不好好給錢，選擇用撒的，錢掉滿地也不會幫忙撿，直接拍拍屁股進屋當作什麼事也沒發生，令他傻眼又錯愕。貼文一出，網友們氣炸表示「態度真差」、「祝他落賽一周」。

一名男外送員在臉書社團「UberEats台灣」中發文，他表示14日天空下著大雨，他接了一筆需要爬6樓的現金單，客人是一位女大生。他表示，送達餐點後，女客進屋抓了一把零錢，雖然他已經張開雙手接錢，但對方卻是在距離手掌上方約30公分處把錢「凌空撒下」。

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「想當然，我只抓到1/3。」外送哥表示，其他的零錢不只灑滿地，有些還滾到樓下，女大生還不耐煩地「嘖」了一聲，怪罪他不拿好。

原PO說，他當下沒有多說話，只是低頭開始撿錢，原以為客人會幫忙撿拾，沒想到他撿到5樓時就聽到女客走進家裡的關門聲。他無奈表示，雖然全部撿完後他發現少了17元，但因為怕耽誤到後面的客人，只好摸摸鼻子自行吸收，「下雨天總是遇到很多奧客。」

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

網友們看完外送哥不愉快的經歷後表示，「心態真的很差」、「祝福她吃完清腸胃一周」、「把零錢丟還給他，然後回報客服，顧客未支付費用」、「是我當場就嗆她：你他媽在當施捨乞丐嗎」、「聽了好不爽」、「尊重別人很難嗎」、「拜託以後先收錢再給餐！才不要為這種奧客失去自己的人生價值，大不了被負評警告啦～不正常給錢，餐點我自行處理」。

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