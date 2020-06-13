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「499枚1元讓你數」連遇3次氣炸　外送哥1招報復：噴死妳！萬人狂嗨

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▲▼零錢,1元,1塊（圖／記者劉維榛攝）

▲收到一袋1元真的很阿渣！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有男客人拿一袋1元付款，外送員當場數了20分鐘都不對，最後老婆只好拿千鈔付款，還把老公臭罵一頓，讓外送員爽炸！最近有外送員則連續3次，遇到同位女客人都拿1元付帳，他只好使出反殺招數，把可樂狂搖一番，「祝妳用餐愉快啦！」讓萬名網友笑回，「幫她加曼陀珠happy一下！」

「君子報仇三次不晚！」一名男網友在臉書《爆怨公社》森77直呼，日前3次外送，很有緣接到同一位女客人訂單，每次都拿到「一包滿滿的1塊錢」，讓他忍不住翻白眼。

請繼續往下閱讀...

這個故事要從1月說起，原PO透露，「我送餐爬四樓給妳，結果妳包了一包503塊，全部一塊硬幣給我」；3月時，「又接到妳的單，，妳又裝了一袋720塊ㄧ元！」

到了昨（12）日，「我又接到妳的單，一個大披薩加大瓶可樂」，原PO抵達熟悉的住處，心想著「449元，我一定知道妳又要拿一塊給我，果不其然，又是一包449個一塊！」這次原PO也不是省油的燈，早已搶先使出報復手段，「妳的可樂我就從1樓搖到4樓，祝妳用餐愉快啦！」

不留情面的原PO笑虧，「我沒有特別記妳啦！因為妳名字叫海XX，又每次給我全部一塊，所以我就忘不了妳，再給我那麼多一塊啊，噴死妳喔跟妳說！」

▲▼「499枚1元讓你數」連遇3次氣炸　外送歌1招報復：噴死妳！萬人狂嗨（圖／翻攝自爆怨公社）

▲萬人狂嗨！（圖／翻攝自爆怨公社）

文章曝光後，1.5萬網友都笑到母湯，「存一塊 又要數，也是夠累的」、「這個畫面很可以」、「辛苦你了～話說她哪裡來那麼多1元啊」、「等等，所以你們見面三次了，這難道不是一種緣份嗎」、「我送瓦斯也是常常收到一堆一元，還用滷味包裝～真香」、「給一塊蠻惡意的，但也不是沒法可治啦，只是麻煩」、「幫她加曼陀珠happy一下」、「這一切都是套路呀～為了與你相見更久的時間，結果你都不在她面前數錢，直接就要噴她」。

說起客人給1元的崩潰經歷，本站曾報導《「北投陳先生」229枚1元整UberEats！外送員神招反殺　奧男秒變臉被老婆臭罵》，一位外送員送餐點到指定地點，結果對方拿著一袋1元硬幣要付錢，外送員看到後直接一句話反擊，讓這位陳先生當場變臉，最後還被老婆罵「幹嘛不先算好」。

►9成人洗臉動作都做錯了！

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