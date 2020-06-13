外送哥收一袋銅板　低頭清點時手機震動了...收2條訊息怒炸！

▲外送員收到超多1元硬幣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

零錢當然也是錢，但這樣的態度實在母湯。一名外送員發文，他送餐時收到一堆零錢，怎料他在清點時，客人竟故意傳了2句話給他，令他很不爽，怒把截圖PO網。照片曝光後，同業們看到奧客如此行徑，也提供他幾個方法反制。

一名外送員12日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示他接到一張現金單，金額是93元，但是收錢的時候卻發現對方給了一堆零錢，除了有3個是10元，其他都是1元或5元。

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原PO這時心想，畢竟零錢也是錢，給了餐點後就開始認命地低頭慢慢數。沒想到數到一半，卻收到客人傳來「不錯吧」、「43個1元」的調侃訊息，讓他瞬間怒火中燒。

▲ 原PO認為訊息挑釁意味濃厚 。（圖／翻攝自爆怨公社）

外送員表示，雖然給零錢在他們趕單時的確有點困擾，但通常來說當然沒關係，只是看到客人給錢的時候一副故意的樣子，事後又傳訊挑釁，才會讓他動怒。

文章貼上網，網友們紛紛表示「真的屁孩欸」、「只能祝他落賽」、「遇到挑釁的就保持沒反應，他們就無趣了」、「沒禮貌沒教養」、「真的沒必要糟蹋人」、「外送系統真的需要有『顧客、店家、外送員』這三種黑名單，像這種奧客就應該讓他以後無法叫外送」。

其他同業則是提供一些反制方法，建議原PO下次若再遇到類似情形，可以回「少一塊，你來數一下」，或是先扣下餐點慢慢數零錢，還要數一次以上重複確認，數完再給餐。

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