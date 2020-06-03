女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊喊可愛」　媽驚：還發出古怪笑聲

▲女兒叫速食外送嚇壞！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「這是我家小四的親身『驚』例！」一名媽媽驚呼，日前女兒清晨時間叫速食，結果遇到變態外送員，除了故意擋住門，還疑似做出猥褻舉止。所幸原PO即時起床查看嚇阻，外送員才肯離去。可怕經歷曝光後，大批網友驚呼，「糟糕的是，他知道妳住哪了，小心被盯上，凡事務必小心，最好別落單！」

一名女網友在臉書《爆料公社》貼出可怕經歷，今（3）日清晨5時許，排行第四的女兒一如往常點速食當早餐，不久後，外送員抵達，舉止卻超奇怪，「不但慢吞吞的一件一件拿，連早餐盤也從紙袋拿出來，且邊拿還邊看著我家女兒，給他錢還故意慢吞吞不想接。」

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當時女兒僅單獨一人取餐，察覺不對勁，機警把錢硬放到對方手裡，一邊想趕緊關門，此時，外送員卻稱讚可愛，「幾歲？讀哪間大學？」女兒找藉口堵嘴，「家人在睡不便。」殊不知，外送員卻故意擋住門，要女兒出去聊天，原PO睡眼惺忪起床察看，「幸好我迷迷糊糊中聽到說話聲，便起來出聲詢問，對方才讓女兒關門，還發出古怪的笑聲。」

原PO揪心詢問細節，女兒餘悸猶存表示，「隱約感覺對方邊說話，還似乎在做某種像變態的動作！」原PO忍不住責罵孩子，「遇到這種事當然要喊啊？」並質疑「今天是因為家人都睡了，客廳只有小燈，對方是否以為只有少女才敢這樣？若是繼續糾纏，對方會怎麼樣？」

而女兒委屈解釋，「怕吵到家人，同時又是第一次遇到這種事，完全不知道該怎麼辦」，甚至害怕到沒胃口，更怕早餐有被動過手腳。事後，原PO詢問店家，「對方是否新來的？」並建議呈報給長官此事。

原PO也透過此經歷勸世，「如今外賣外送到處可見，尤其深更半夜經常見麥當勞、肯德基、Ubereats、熊貓等等四處穿梭！若是有心人打著外送的帽子，上門時見到單獨年輕女子行不軌之事，誰能知道？我深切希望，大家能夠轉發並提醒自家親友，單獨一人在家點外送時，一定要小心注意！」

▲網友也怕爆！ （圖／翻攝臉書爆料公社）



文章曝光後，掀起7千多名網友們嚇壞回應，「超扯，現在社會一堆不定時炸彈在路上出沒」、「 太扯，報警啊」、「就是會怕這種的，所以我都不敢叫外送，我寧願去外面買，現在的變態太多了」、「真的要小心，我都教育小朋友，只有大人在身邊（例如在上廁所或是煮飯等不在身邊時）才能去開門」、「也太恐怖了吧，萬一家裡真的是沒有人在的話怎麼辦」、「其實一般女生遇到，當下真的會腦袋一片空白⋯所以請不要檢討被害人」。