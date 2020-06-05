奧客拒劃單口頭點5火鍋　嗆老闆娘：頭腦幹嘛用，還要我再講一次

▲原PO寫出事發經過，替媽媽抱不平。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者黃翊婷／綜合報導

許多小吃店在用餐尖峰期都會要求客人劃單，以免忙到漏做餐點。不過，一名女網友3日在臉書社團「爆怨公社」PO文聲稱，先前有一位阿姨到媽媽經營的火鍋店消費，不僅拒絕配合劃單，還對著媽媽大罵「這樣也記不住，頭腦拿來幹嘛的」；超誇張的行徑連其他網友也看不下去，紛紛留言力挺原PO。

原PO提到，晚上用餐的人比較多，有些客人卻都不肯配合劃單，直接口頭對媽媽點餐，聽到要劃單也裝作沒聽到，直接走到店內入座，「因為人一多就記不住，我媽都要60歲了」；接著，3日來了一位阿姨，一口氣點了5鍋，還要選肉、白飯或冬粉，由於前面還有其他外帶、內用的單還沒做，媽媽好意提醒請對方劃單，以免忙到忘記。

請繼續往下閱讀...

▲火鍋店點餐通常要選多種配料。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與事發店家無關）

結果這位阿姨瞬間氣炸，馬上對著原PO的媽媽大罵，「這樣也記不住，頭腦拿來幹嘛的，我先生每次不吃火鍋料是不知道嗎？還要我再跟妳講一次」。對於媽媽的遭遇，原PO又氣又心疼地說，只不過是擔心人多怕漏單，不理解為何阿姨要那麼凶，雖然做生意難免會遇到不講理的人，但看到媽媽無辜挨罵，真的很生氣，「好像她沒有媽媽一樣，真是辛苦我媽了。」

這篇文章在3日晚間10時許PO上臉書社團「爆怨公社」，掀起網友們熱烈討論，截至出稿前仍有不少網友在文章底下留言鼓勵原PO一家人，「建議寫個公告展示」、「妳就要硬起來，我早餐店的老闆娘就會直接跟客人說，『不好意思，現在人真的很多，請劃單，謝謝』，不吃走掉也沒關係，我們服務的是好客人，不要讓那種人影響我們面對下一位客人的情緒」。