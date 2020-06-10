第一次使用！地址不完整...外送員「想我湯汁甩你臉？」　巨砲對話曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前心血來潮叫UberEats外送，由於地址沒寫詳盡，竟被外送員嗆爆，他傻眼表示，當下就立即更改了，對方仍不依不撓，而曝光的對話也惹怒眾人，直呼「他是在恐嚇嗎」、「這種可以告」。

網友在爆怨公社發文提到，「本來都叫熊貓，今天心血來潮叫UberEats，我承認第一次使用住址門牌沒寫詳細感到抱歉，當下也立馬更改，但就被外送員嗆成這樣，我真的覺得很糟糕。」

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從截圖中可見，外送員問完不耐煩地說，「白目嗎？」接著又語帶威脅嗆道，「你是想我湯汁甩在你臉上？為什麼不預習怎麼使用？」而原po也不甘示弱，回應「來啊，你上來，我來報警。」

▲▼用語相當不客氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

對於外送員不友善的態度，原po相當錯愕，不禁直呼「覺得踩到你家祖墳。」而眾人更是看傻，「你是不是點了炸藥」、「這個餐建議不要吃，一定會被加料」、「好兇喔！他撿到大砲了」、「這個應該會被永久停權」、「客訴+負評」、「這一定要投訴！要是長輩使用沒有定位好，結果被這樣罵...光想都心疼」。

不過，這只是少數個案，大部分外送員還是很認真、親切的，許多網友也不忘給予正面評價，「幸好我遇到的人都很好，還會跟我小聊」、「好的外送員一級棒，這種的滿傻眼的」、「我遇到的都很好欸！第一次用的時候地址定位錯誤，還幫忙我改，樓主可能遇到撿到槍的外送員了」。