永續海洋資源　新竹市刺網、吻仔魚16日進入禁漁期

▲6月16日起，新竹市海域施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了永續漁業發展，避免海洋資源被過度利用，新竹市政府產業發展處表示，明日6月16日起，新竹市海域施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制，魩(ㄇㄛˋ)鱙(ㄇ一ㄠˊ)俗稱吻仔魚，主要是鯷科和鯡科的魚幼苗，市府提醒漁民朋友遵守相關規定，讓大海休養生息，共同為海洋漁業資源永續盡一份心力。

產業發展處長張力可表示，海洋漁業資源是一種再生性資源，為永續漁業發展，避免海洋資源過度利用影響其再生能力，新竹市政府及新竹區漁會共同協商後，自107年起，每年6月16日至8月15日為期二個月，禁止刺網漁業漁船筏進入本市距岸3海里（約5.5公里）內海域從事刺網捕撈作業。

另外針對魩鱙漁業，今年自6月16日至9月15日為期三個月，禁止於本市距岸500公尺內海域從事魩鱙漁業捕撈作業。

產業發展處說明，新竹市有近400艘的漁船，從事刺網漁業的漁船筏約占本市漁船筏總數50%，是本市相對大宗經營之漁業。刺網漁具其實網上沒有刺，網目也依捕撈漁獲對象有大小之分，刺網的捕撈方式是將網具放置在捕撈對象的棲地或洄游路徑上，待魚纏住後進行捕撈，作業方式及規模其實並非環境不友善。主要過去刺網常有不當棄置狀況，導致海洋生物意外纏繞而造成魚群數減少，在環保局推動漁民撈到廢棄漁網會帶回漁港處理，避免海洋廢棄物導致未來漁獲量減少。

魩(ㄇㄛˋ)鱙(ㄇ一ㄠˊ)俗稱吻仔魚，臺灣魩鱙漁業所捕獲的種類主要則是以刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷的仔稚魚為主，以雙拖網、流袋網等網具捕撈。新竹市從事魩鱙漁業的漁船占本市漁船筏總數5.5%，針對魩鱙漁業的管制除了禁漁期外，對於全年漁獲量也是有總量上限的管制。

新竹市政府提醒漁民朋友，本市公告禁漁期的規定對其他縣市漁船同樣適用，若違反禁漁期規定者，將核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請大家務必遵守規定，共同維護海洋及漁業資源永續。