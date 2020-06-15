　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

永續海洋資源　新竹市刺網、吻仔魚16日進入禁漁期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲6月16日起，新竹市海域施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制。（圖／新竹市政府提供）

▲6月16日起，新竹市海域施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了永續漁業發展，避免海洋資源被過度利用，新竹市政府產業發展處表示，明日6月16日起，新竹市海域施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制，魩(ㄇㄛˋ)鱙(ㄇ一ㄠˊ)俗稱吻仔魚，主要是鯷科和鯡科的魚幼苗，市府提醒漁民朋友遵守相關規定，讓大海休養生息，共同為海洋漁業資源永續盡一份心力。

產業發展處長張力可表示，海洋漁業資源是一種再生性資源，為永續漁業發展，避免海洋資源過度利用影響其再生能力，新竹市政府及新竹區漁會共同協商後，自107年起，每年6月16日至8月15日為期二個月，禁止刺網漁業漁船筏進入本市距岸3海里（約5.5公里）內海域從事刺網捕撈作業。

另外針對魩鱙漁業，今年自6月16日至9月15日為期三個月，禁止於本市距岸500公尺內海域從事魩鱙漁業捕撈作業。

產業發展處說明，新竹市有近400艘的漁船，從事刺網漁業的漁船筏約占本市漁船筏總數50%，是本市相對大宗經營之漁業。刺網漁具其實網上沒有刺，網目也依捕撈漁獲對象有大小之分，刺網的捕撈方式是將網具放置在捕撈對象的棲地或洄游路徑上，待魚纏住後進行捕撈，作業方式及規模其實並非環境不友善。主要過去刺網常有不當棄置狀況，導致海洋生物意外纏繞而造成魚群數減少，在環保局推動漁民撈到廢棄漁網會帶回漁港處理，避免海洋廢棄物導致未來漁獲量減少。

魩(ㄇㄛˋ)鱙(ㄇ一ㄠˊ)俗稱吻仔魚，臺灣魩鱙漁業所捕獲的種類主要則是以刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷的仔稚魚為主，以雙拖網、流袋網等網具捕撈。新竹市從事魩鱙漁業的漁船占本市漁船筏總數5.5%，針對魩鱙漁業的管制除了禁漁期外，對於全年漁獲量也是有總量上限的管制。

新竹市政府提醒漁民朋友，本市公告禁漁期的規定對其他縣市漁船同樣適用，若違反禁漁期規定者，將核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請大家務必遵守規定，共同維護海洋及漁業資源永續。

ET快訊
快訊／東港10艘船連環燒陷火海！　目擊者：初估損失上億
黃捷：鳳字沒那麼好寫！　清捷隊35字回應曝「最新連署數字」
台南淫師要女學生脫衣…鹹濕對話曝！　遭起底還跟少女搞3P
快訊／台灣新冠肺炎增2確診　打破13天+0紀錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本台灣交流協會高雄副所長訪台東　體驗在地部落文化

台東知本溫泉社區動員清除小花蔓澤蘭　換得收購金1770元

幕後破案英雄蔡奇男　南投警局再度獲全國刑事「鑑識楷模」殊榮！

永續海洋資源　新竹市刺網、吻仔魚16日進入禁漁期

為妳一人而學！部東醫院收治瘖啞病患　連保全都會簡易手語

金門親子嘉年華7月1日登場　「四所一園一廠」行程豐富

環保站成立廚藝教室　人人都能成為蔬食主廚

振興觀光開第一砲！新城鄉發行曼波振興券　推出旅遊套裝行程

新竹市投入594萬建置數位無線電通訊系統　非六都第一

經11年馴化　潮州果農潘連進成功種出全年都可生產的「翡翠芒果」

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

日本台灣交流協會高雄副所長訪台東　體驗在地部落文化

台東知本溫泉社區動員清除小花蔓澤蘭　換得收購金1770元

幕後破案英雄蔡奇男　南投警局再度獲全國刑事「鑑識楷模」殊榮！

永續海洋資源　新竹市刺網、吻仔魚16日進入禁漁期

為妳一人而學！部東醫院收治瘖啞病患　連保全都會簡易手語

金門親子嘉年華7月1日登場　「四所一園一廠」行程豐富

環保站成立廚藝教室　人人都能成為蔬食主廚

振興觀光開第一砲！新城鄉發行曼波振興券　推出旅遊套裝行程

新竹市投入594萬建置數位無線電通訊系統　非六都第一

經11年馴化　潮州果農潘連進成功種出全年都可生產的「翡翠芒果」

逼近M5性能實力！Alpina B5 挾最大馬力617匹亮相

周子瑜慶21歲炫吻痕！　「最新身高」曝光…TWICE全團最高

中職／萊恩手作膠筏送魚頭君生日禮　魚頭軍送鑰匙圈給虱迷

日本台灣交流協會高雄副所長訪台東　體驗在地部落文化

影／群創搶攻醫療面板利基產品　迎向大健康產業發展

中職／張泰山談味全龍新選秀方針　觀察好手不只看全壘打

貨幣戰爭／黃金，被軟禁的貨幣之王

支持全球防疫　Garmin號召用戶捐健康數據

糊塗父下車後把兒女「鎖在車上」4小時　高溫32度活活熱死

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.770元兌1美元

地方熱門新聞

新堀江「追悼許崑源」被酸　攤商曝原因

女幫擦血慘遭二次車禍　電桿砸頭昏迷

遊客民宿深夜開趴　他住隔壁崩潰

高雄成立「終結致中站」！韓粉拚連署

高雄5人染漢他病毒　最關鍵原因

大園種西瓜體驗　親子參與西瓜成長

東港黑鮪名店「張家食堂」熄燈　轉型私廚

蔡其昌辦千人音樂會　國台交浪漫登場

桃園野鳥學會　6/20舉辦「賞鳥趣」

快訊／高雄女遭老鼠咬...確診「漢他病毒出血熱」

籌備龍舟競渡緊鑼密鼓　徐榛蔚為龍舟點睛

高雄15學生群聚感染！衛生局說話了

南警六分局金華新任所長賴杰賢上任

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

更多熱門

相關新聞

石虎俄羅斯畫家跨刀　手繪新一期《IN新竹》封面

石虎俄羅斯畫家跨刀　手繪新一期《IN新竹》封面

《IN新竹》第6期即將出刊囉！本期封面延續上一期的插畫手繪風格，特別邀請到日前因石虎事件與台灣牽起友誼橋梁的俄羅斯畫家Katya Molodtsova（卡嘉．莫洛措娃）擔綱設計新一期季刊封面，透過卡嘉充滿魔幻的插畫風格串連起新竹市三種不同的隱形冠軍產業。

2020新竹市荔枝節　觀光果園開放

2020新竹市荔枝節　觀光果園開放

全聯九月進駐中正市場

全聯九月進駐中正市場

竹市完成分期分區整治紅樹林

竹市完成分期分區整治紅樹林

竹市府推OT廠商租金減半

竹市府推OT廠商租金減半

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面