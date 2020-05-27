新竹市完成分期分區整治紅樹林　香山濕地魚蝦貝蟹復生機

▲客雅溪口南岸紅樹林整治前後。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市香山濕地過去因人為種植，導致紅樹林氾濫，不僅改變原始棲地、也讓濕地生物種類單一化，廣達300多公頃的紅樹林可能會孳生小黑蚊與造成淹水，影響周邊居民衛生安全。市府自104年起開始大面積伐除紅樹林，今（109）年已完成分期分區全部伐除工作，未來也會進行全區小苗移除等維護工作，讓香山濕地恢復原有風貌及生物鏈，如今香山濕地的招潮蟹已有超過23萬隻，並可觀賞各種魚蝦貝蟹及鳥類。

新竹市政府產發處表示，78年起人為大面積造林後，香山濕地紅樹林氾濫，近10年間迅速擴張達300多公頃，原始棲地環境變成單一紅樹林棲地，只有少數幾種濕地生物能在密林裡生活，紅樹林更長到2層樓高，林間樹幹枝條攔阻垃圾、防礙排洪、滋生小黑蚊，嚴重影響環境衛生及居住安全。

新竹市政府產發處長張力可表示，雖有歷任市長小規模伐除紅樹林，卻趕不及擴散速度，紅樹林仍然持續擴張，104年時已達到300多公頃。林智堅市長上任後，邀集學術單位評估整治紅樹林對生態及環境皆有正面效益，也獲得新竹市議會支持，自104年起開始編列預算，進行大面積伐除紅樹林，今年已完成分期分區全部伐除工作，為了避免小苗再度發生，未來也會進行全區小苗移除等維護工作，以有效維持整治效果。

產發處說，今年初清除範圍是分區分期的最後一塊，位在客雅溪出海口，原來阻礙水流的高大紅樹林，已全數伐除，河口水流順暢，也同時清除小黑蚊孳生的青苔，市民最苦惱的環境衛生及淹水問題，一次通通解決。

產發處指出，紅樹林整治後，也一併解決香山濕地長久以來的生態問題，讓這裡恢復原本泥沙混合的棲地樣貌，魚蝦貝蟹也逐漸恢復生機；香山濕地指標性底棲動物特有物種「台灣招潮蟹(台灣旱招潮)」也快速成長，去年度調查結果已經超過23萬隻。此外，雁鴨科、鷺科、鷸鴴科、鷗科等受到食物吸引，開始大量出現在香山濕地，形成優質生物鏈。

產發處表示，為了記錄紅樹林在香山濕地的過往，市府團隊選擇了海山罟小苗不易散播的區域，成立了10公頃的「紅樹林環教區」，提供新竹市各中小學及大學教學研究用，非常受到民眾歡迎。今年市府團隊更為了推廣濕地環境教育，更招募25名社區自然觀察員，希望提供更多環境教育需求，也促成新竹市近海社區多多關心自己的家園環境。更讓來到香山濕地的遊人除賞景，還能由專業觀察員帶領親近豐富多樣的濕地生態。