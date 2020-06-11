石虎俄羅斯畫家跨刀　手繪新一期《IN新竹》封面

▲IN新竹第六期封面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《IN新竹》第6期即將出刊囉！本期封面延續上一期的插畫手繪風格，特別邀請到日前因石虎事件與台灣牽起友誼橋梁的俄羅斯畫家Katya Molodtsova（卡嘉．莫洛措娃）擔綱設計新一期季刊封面，透過卡嘉充滿魔幻的插畫風格串連起新竹市三種不同的隱形冠軍產業。

因日前石虎事件與臺灣牽起友誼橋梁之俄羅斯畫家卡嘉．莫洛措娃，是一位住在莫斯科的插畫、平面設計自由工作者。近期武漢肺炎疫情肆虐全球，卡嘉心繫台灣表達溫暖新一，特別以新作品石虎戴口罩在水邊洗手提醒大家。

卡嘉在shutterstock網站上已累積了3000多張創作，作品主題包羅萬象，從最常創作的動物、大自然至貼近生活或甚至是為女性發聲等議題都是其靈感來源，再以豐富且亮麗的顏色和簡單的線條形狀傳達出各種意象。

獨樹一格的繪畫作品，色彩明亮且鮮豔是卡嘉擅長的視覺風格，描繪出本期主題－新竹市在地隱形冠軍，如何從三種不一樣的產品(水晶球、墨水、3D列印)，由寫實的生產線到幻想描繪結合在一張插畫中，鮮明色彩揭開這層產業的神秘面紗，帶領大家一同探索在新竹市默默閃耀的職人與產物。

插畫師卡嘉表示很高興這次接到《IN新竹》的封面插畫案，要將三種截然不同的產品透過插畫的方式連結，需要相當的想像力，充滿幻想的方式，希望透過本期封面為讀者增添更多樂趣。

產業發展處表示，季刊於誠品實體書店及網路書店，以及金石堂及博客來網路書店均有販售，希望能讓更多的朋友更認識新竹。本期探訪在地隱形冠軍：泓瀚墨水從家中「浴缸」創業起家到世界級的油墨生產中心；普羅森科技創辦人們嗅到3D列印熱潮，以高CP值與專業技術；讚爾藝術的水晶球，站穩全球最大水晶球供應商市場。三家隱形冠軍，獨有的產品亮點在各種不同領域傲視群雄，也呈現了繽紛且多元的在地產業面貌。