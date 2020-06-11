2020新竹市荔枝節　6月20日觀光果園開放採果趣

▲6個荔枝觀光果園將於6月20日同步開放觀光採果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020新竹市荔枝農產業文化暨都市農遊活動「農遊採果 荔即行動」，11日記者會於擁有百年荔枝樹及傳承五代的蔡明風觀光果園舉行，本市6個荔枝觀光果園將於109年6月20日（六）同步開放觀光採果，促銷優惠活動期間6月20日（六）~6月28日（日），「入場體驗券」各園限量150張，享有50元優惠。新竹市副市長沈慧虹表示，香山的荔枝飽滿鮮甜果肉厚實，值得大家用行動力挺在地農產品。

沈慧虹表示，吃果子要拜樹頭，新竹可以說是台灣荔枝的故鄉，台灣荔枝產地最北端就是新竹市香山，保存許多百年荔枝老樹，香山的荔枝上市意味著產期接近尾聲，也為荔枝產業帶來最後一波高潮。愛吃荔枝的朋友千萬要把握這最後的產期，6月20日(六)起帶著家人一同來採果，享受親子同遊田園樂趣，又可達寓教於樂及地產地銷「食農教育」精神，減少碳足跡排放。錯過新竹市的產期，就要再等一年；買荔枝就要買在地香山生產的荔枝，農民辛苦灌溉下的果實，果肉飽滿鮮甜，有家鄉甜蜜的味道，一起用新台幣支持在地農業。

副市長沈慧虹說，香山荔枝今年產量較去年增加約二成，除氣候較往年穩定，暴雨情形較少外，市府與農會於2月即邀請台大昆蟲系許如君教授教導荔枝產銷班員及農友荔枝椿象防治，也補助化學防治藥劑及釋放天敵平腹小蜂(120,000隻)經費。以天敵方式克服荔枝椿象，就是要幫農友減少蟲害，降低農藥使用維護自然環境，也提供消費者安全好吃又新鮮的荔枝。在產官學共同努力下，顯見防治成效，盼病蟲危害一年比一年少。

新竹市農會理事長陳全桂表示，新竹市生產的荔枝主要有黑葉、糯米、桂味三種，以黑葉荔枝為大宗，生產在玉荷苞之後，果肉結實，甜中帶點微酸；糯米荔枝與黑葉約同時上市，肉質潤滑、細核，它的果肉，吃起來很甜之外，還有一種像糯米一樣ＱＱ的感覺，故名糯米荔枝；桂味荔枝是王班長及少數班員特有產物，生長季約在荔枝產季末期，果味帶點桂花味，故名桂味荔枝，亦是新竹市獨具風味的農產品。

產發處表示，新竹市荔枝果實圓潤看起來相當飽滿，口感鮮甜加上果肉厚實為最大特點。種植面積約15公頃，初估約有1200株，產量約5萬斤，除觀光果園銷售外，其餘的因產量不多，每年產季農友大都在香山中華路附近路邊販售，或散客訂購。

產發處說，今年受到新冠肺炎影響，消費習慣改變。因荔枝產期短，保存不易，為鼓勵民眾支持在地農業，6月20日(六)起，開放新竹市6處荔枝觀光果園採果，促銷優惠活動期間6月20日（六）~6月28日（日），凡入園一人收取100元，即可獲得1張「入場體驗券」，各園限量150張。入園採果可享用新鮮荔枝，如需購買憑「入場體驗券」，享有50元優惠，經濟實惠，又可享受採果樂趣。

產發處提醒，新竹市農會輔導的6處荔枝觀光果園預定於6月20日(六)起統一開放採果，產期約2~3個禮拜左右，產地位於中華大學、玄奘大學附近、青草湖附近，沿途並插有旗幟，民眾可沿指示開車前往，呼朋引伴闔家前往荔枝園共享採果樂趣。