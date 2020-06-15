蘇貞昌趁機踹陳時中一腳？　行政院強硬回應了！

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

衛福部健保署日前針對醫療器材提出管理新制，訂定上限引起爭議，行政院長蘇貞昌15日受訪時說，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」，被外界解讀是趁機踹了衛福部長陳時中 一腳。對此，行政院反擊媒體報導，充滿情緒的偏頗用語，意圖引導讀者產生團隊內部不合的假象。

健保署在自費醫材需有差額上限方案上路時程曝光後，隨即引發醫界部分人士反彈，並造成熱議。在總統蔡英文出面要求蘇貞昌、陳時中妥善處理後，陳時中也在6月13日親自主持討論會，暫緩8月1日上路時程。

對此，蘇貞昌上午受訪時也表示，這個政策是立意良好，希望減少民眾負擔的美意，不過，政策應該要有充分溝通，讓所有相關人員了解，並必須要有完整規劃，同時在政策推出應該要讓團隊知道，並準備好QA跟懶人包等，政策才不會出於誤會或思慮不周到。

不過，蘇貞昌的此番談話，被媒體報導解讀成是趁機踹了陳時中一腳，並且描述了在520改組前，政界有盛傳所謂蘇貞昌想要拔掉內政部長徐國勇、交通部長林佳龍，以及陳時中等人一事。

對此，行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌向來強調「政府只有一個」，「行政團隊一體」，醫材政策變更引發各界討論後，蘇貞昌與陳時中保持溝通，實際了解政策內涵與目的，並提醒各部會在推出攸關人民重大權益時，相關細節可以有更多前置準備，比如做好QA、回應的懶人包等。

丁怡銘強調，蘇貞昌對於陳時中，於本週六和各界溝通後達成結論，也表達肯定與支持。他表示，該媒體之報導，以充滿情緒的偏頗用語，不但未向行政團隊求證，又意圖引導讀者產生行政團隊內部不合的假象，這類行為更已非首次，政院表達嚴正抗議。

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