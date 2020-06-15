金與正狂嗆南韓！　專家曝2關鍵：欲打破與川普協商困境

▲金與正近日頻向南韓放狠話。（圖／路透社）



文／中央社首爾15日綜合外電報導

南北韓關係近日急凍，北韓領導人金正恩胞妹金與正甚至暗示軍事行動。專家認為，北韓升高與南韓的緊張是在向美國喊話；也有人認為可能與北韓安排接班有關。

脫北者在兩韓邊界空投反金正恩文宣，引發北韓不滿。金與正4日揚言，若首爾當局不阻止此事，就會廢除與南韓之間簽訂的軍事協議，並關閉兩韓間的跨邊界聯絡辦公室。

接著北韓中央通信社（KCNA）9日報導平壤「將從2020年6月9日12時起，完全切斷並關閉透過南北韓共同聯絡事務所維持的兩韓當局間聯絡電話」以及其他溝通管道；13日更發布金與正的聲明，稱她「命令負責對敵工作的部門，果決執行下一步行動」南韓政府為此舉行緊急會議，呼籲遵守相關協議。

專家：拿南韓當喊話美國的墊腳石

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，南韓國防部智庫「韓國國防研究院」（KIDA）北韓專家金鎮娥（Kim Jin Ah，音譯）指出，北韓只是拿脫北者空投文宣當藉口，想打破與美國協商的停滯狀態。

金鎮娥說：「北韓只是拿南韓當替罪羊與墊腳石，為與美國的談判重新建立脈絡與動能，北韓最終戰略目標還是要吸引美國注意力，尤其是川普。」

倫敦國王學院（King's College London）國際關係講師巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）表示，從北韓的角度看，試圖透過加劇與南韓的緊張以轉移國內狀況是合理作法，「金與正要領導或想讓人看到她有領導力，這些加劇緊張的作為很合理，擺出若有必要她就會對南韓強硬的姿態」。

巴奇可帕爾多指出，升高緊張也是北韓想逼南韓政府去向川普政府施壓，以達成豁免或減輕制裁，「北韓升高與南韓緊張很合理，至少到美國11月總統大選結果出爐都會是如此，然後才能看出明年華府與平壤的關係走向」。

▲北韓似乎已將金與正推舉金正恩的接班人。（圖／達志影像／美聯社）



稱金與正「黨中央」 北韓官媒露玄機？

南韓「朝鮮日報」指出，北韓執政黨黨媒「勞動新聞」經常出現過去推舉接班人時所用「黨中央」一詞，似乎北韓已將金與正推舉為國務委員長金正恩的接班人。

朝鮮日報指出，1974年2月金正恩的父親金正日被內定為接班人後，官媒就以「黨中央」稱呼金正日，直到他1980年10月正式接班；在金正恩2010年9月被賦予軍政大權、地位僅次父親金正日時，「勞動新聞」也以黨中央稱呼金正恩。

南韓專家們認為，金正恩授予金與正「黨中央」稱號，是在鋪陳接班。但也有人認為，近日北韓黨媒「黨中央」用詞仍是指金正恩和勞動黨中央委員會，應與接班無涉。

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