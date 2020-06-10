屏安醫院副院長棚集山區失聯5天　縣議員鄭清原「懸賞200萬」

▲營救登山失聯的屏安醫院副院長，屏東縣議員鄭清原懸賞200萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東屏安醫院行政副院長楊欣正於6月6日在來義棚集山區迷路失蹤，搜索行動進入第5天。連日下雨，山區泥濘，縣議員鄭清原發出200萬元懸賞訊息，只要找到楊副院長者，無論死生，都可拿到這筆懸賞金！

▲▼搜救人員10日持續搜尋。

屏東消防局於6日下午2點21分接獲屏安醫院登山社員求助電話，立即展開搜救行動，登山專家、也是縣議員鄭清原也自備裝備，帶領一些好友上山支援。消防局特搜隊、涼山特種部隊、義消等人員，每日都有100多人投入救援，希望不要錯失黃金救援時間。

鄭清原說，依據楊副院長手機發出的訊息：「有些迷路，先往回走，不攻頂了。」「我有些迷路，不用等我，我直接往回走。」「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」「我請同事們先回家，我決定走回溪邊。」等等，再從楊副院長與大夥分手的三角點，研判楊副院長可能遇到的事情與行經的路線，再進行搜索，但仍沒有下落。

搜索工作已進入第5天，關心的親友心急如焚。鄭清原與搜救人員今天清早5點多再達現場。鄭清原說，他將懸賞新台幣200萬元給找到楊副院長的人，只要找到人，無論生或死，都可以拿到這筆懸賞金。祈願趕快找到楊副院長並平安歸來。

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