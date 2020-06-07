花蓮男酒駕見警心虛「紅燈右轉逃逸」　失控自撞早餐店

▲車輛失控衝撞路旁的早餐店，造成早餐店落地玻璃及桌椅毀損。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉中山路二段6日凌晨發生一起酒駕自撞事故，一名年約20歲的呂姓男子酒後駕駛自小客車遇見員警巡邏車，疑似心虛，立刻違規紅燈右轉加速逃逸，結果車輛失控自撞路旁的早餐店，男子手腳有多處擦挫傷送醫後並無大礙。肇事駕駛經酒測，酒精濃度超出法定標準，警方依公共危險罪移送偵辦。

花蓮吉安鄉中山路二段6日凌晨發生一起酒駕自撞事故，一名年約20歲的呂姓男子酒後駕駛自小客車行經中山路二段與吉興路一段路口，男子當時見吉安警分局巡邏車經過一時心虛，便違規紅燈右轉加速逃逸，約在270公尺外車輛失控自撞路旁的早餐店，造成早餐店玻璃及桌椅毀損，男子手腳有多處擦挫傷送醫後並無大礙。

▲酒駕男子酒測超出法定標準，依公共危險罪偵辦，小客車由警方吊扣。

員警對肇事男子實施酒測，酒精含量已超過法定標準，即依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方表示，依據巡邏車上行車紀錄器影像，明顯可見兩車相距甚遠，由影像時間及距離初步換算，酒駕肇事呂姓男子當時車速約為81公里，員警車速約為45公里。

整起肇事經過警方仍在調查當中，吉安警方呼籲民眾切勿酒後駕車，以免害人害己。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►腦公！你不可以賴帳喔