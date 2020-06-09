8罪合計被判73年8月定讞！前立委林正二「入監前一天失聯」…家屬：不知他去哪

▲前親民黨立委林正二（右二）因貪汙遭判刑，卻在入監前失聯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／中央社記者盧太城台東縣9日電

因貪污案遭判重刑的前親民黨立委林正二，近日將入監，昨天是通知他報到最後截止日；不過，台東地檢署直到今天凌晨仍無法聯絡到林正二。

林正二被指控擔任立委期間指示助理替多個鄉鎮市公所爭取補助款，從中收取回扣。最高法院3日駁回林正二針對其中8罪的上訴定讞，各判刑1年6月至14年不等，須入監服刑。

林正二案由台中地檢署負責執行，因林正二戶籍在台東，台中地檢署委託台東地檢署通知林正二報到，昨天是最後一天，東檢仍然無法和林正二取得聯繫。

台東地檢署主任檢察官黃榮德今天上午表示，截至今天凌晨零時都沒找到林正二，地檢署多次前往林正二關山住處查訪，家人也都表明不知道林正二去處，無法取得聯繫。

黃榮德表示，目前林正二失聯中，今天會將結果告知台中地檢署，由台中地檢署決定後續。林正二8罪定讞合計被判刑73年8個月，最重的1罪是14年，因此林正二合併執行最少14年以上；其中3件的共犯花蓮縣議員蔡啟塔已於昨日入監。

今年68歲的林正二是台東縣關山鎮阿美族原住民，原擔任國中校長，由教職轉入政壇，在原住民政壇，撐起一片天，不過，仕途多舛，省議員和立委均被解職，如今又因收取回扣案被判重刑。

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