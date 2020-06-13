屏安醫院副院長楊欣正集棚山失聯　搜尋邁入第7天…消防局籲山友發現通報

▲屏東縣政府消防局等救援人員持續在丹林集棚山搜尋失聯的屏安副院長楊欣正 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東屏安醫院副院楊欣正登山失聯13日進入第7天，屏東縣政消防局及南部特搜大隊、義消、登山專家屏東縣議員鄭清原、尤慶賀率同的救援人員等近10個團體上山尋找，迄今未搜獲，救難人員一大早又上山找人，呼籲山友如有發現失聯者立即通報消防局。

▲▼集棚山搜救。

屏東縣政府消防局6月6日下午2時21分接獲來義派出所轉報於丹林棚集山有屏安醫院登山社15人登山，指稱他們到來義鄉丹林村棚集山登山，楊副院長於大家中途休息時先行上山，團員下山後未看到他行蹤，擔心他迷路，因此求助。

消防局獲報立即出動15車、44人由二大隊長程冰霜帶隊前往搜救，搜索到晚上仍未找到人，7日持續上山搜尋並申請空勤總隊直升機支援，特搜隊亦出動空拍機加入搜尋；議員鄭清原及尤慶賀也組隊上山幫忙尋人，每日派人分7、8線搜尋，至12日止仍未尋獲。鄭清原議員並懸賞200萬元。

消防局統計到目前為止，已出動88車次及警消176人次、義消44人次、涼山特種部隊64人次、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、飛鷹大隊、中華搜救總隊、雲豹登山隊等民間搜救團體64人次、獵人及山青89人次、林務局5人次。

救難單位每日投入大量人力救援，希望不要錯失黃金救援時間，搜索工作已進入第7天，目前搜索行動持續進行中，呼籲山友如有發現失聯者立即通報消防局。

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