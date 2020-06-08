屏東屏安醫院副院長登集棚山失聯　搜救近黃金72小時仍未尋獲

▲屏東縣某醫院楊姓副院長登山失聯，搜救人員持續找人。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣屏安醫院楊姓副院長，6日與醫院登山社員，攀爬屏東縣來義鄉丹林村登棚集山失聯，屏東縣政府局等單位8日持續上山搜救，下午更下起傾大雨，影響搜救進行，家屬及醫院院長等人也在山上著急等候，到下午5時，還未找到。

▲▼搜救、來義鄉長莊景星（左二）、蘇清泉（左三）到臨時搜救中心致贈救援物質。

立法院顧問東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉偕同舒芝蓁秘書、曾煜超特助今天一大早就與來義鄉長莊景星趕到前往丹林臨時搜救中心，關心由警消、義消、獵人與民間搜救人員情形，致贈礦泉水等相關救難需要物資。

▲▼致贈物質慰勉救援人員辛勞。

屏安醫院楊姓副院長與醫院登山社員工於6日攀登來義鄉丹林集棚山，因脫隊獨自一個人行走，當天下午2時多，同行人員未發現他行蹤，向消防局求助。據悉，楊副院長登山時身穿短袖藍色上衣、卡其色長褲。

消防局救難人員今天持續上山搜救，請求國軍屏東後備中心派員進駐協助，指揮官周俊善也趕到現場指揮；喜歡登山的屏東縣議員鄭清源一大早也到場協助找人，均未有所獲。

立法院顧問蘇清泉獲悉，為感謝辛苦的警消與搜救人員們，兩天來不眠不休的搜救，8日下午，由辰守天公司董事長林育先代表安泰醫院榮譽院長蘇清泉、優尼克生技董事長馬瑞彣致送礦泉水、泡麵與戴維爵士抗菌護膜液隨身瓶，提供搜救人員使用。

家屬及醫院黃姓院長也在場著急等候，由於下午，來義地區又下起大雨，山路泥濘，搜救人員仍然全力搜尋，但由於叉路多，影響救難進行。

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