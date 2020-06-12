驚悚畫面曝！中橫臨37便道大崩山全線中斷　工程人員急喊「撤退」

記者李忠憲／台中報導

中橫臨37便道大崩山！屬台中往返梨山重要道路的中橫臨37便道，12日疑似連日下雨加上地震造成土石鬆動，22.5K處發生大規模崩山，地基受損嚴重，全線因此中斷，所幸無人員傷亡，目前待穩定後盡速搶修。工程人員也現場直擊崩山畫面，直喊撤退，還差點被東西砸中，生死一瞬間。

▲中橫臨37便道22.5K大崩山，場面嚇人。（圖／蔡維呢提供）

今天上午8點多，和平區台8線臨37便道22.4K處發生小規模落石，公路總局二工處谷關段立刻出動機具前往現場清理，工程人員經目測初估約為2、3公噸。由於下方也是道路，立刻出動大山貓清理落石後，約8點40分左右通車，讓車隊安全經過。

▲▼工程人員直擊臨37便道22.5K大崩山，差點遭異物擊中。（圖／蔡維呢提供）

豈知時間經過不到1小時，22.5K處竟出現大規模崩山，工程人員在一旁錄影直擊，大量土石直接砸在車道上，造成路基嚴重受損，全線完全中斷。工程人員錄影中還差點被異物打中，直喊「下來了！」、「撤退撤退！」，險象環生。

▲▼中橫臨37便道22.5K大崩山，全線中斷，現場已拉起封鎖線。（圖／民眾提供）

二工處谷關段長呂正安表示，現場已屬崩山，目前仍有零星落石，工程人員已在周邊戒護，但臨37便道已全線中斷，目前已派機具到現場待命清理坍塌落石。預計最快明天下午5點才能搶通，但實際狀況仍得等落石結束才能評估清理。今天中午12點與下午4點半暫不開放，請用路人見諒。

呂正安說，近日連日大雨及連續3級以上地震，造成土石鬆動，加上今天上午花蓮近海發生規模4.7地震，應該是這次崩山的原因。

和平警分局德基派出所也立刻在德基管制站前、便道22.6及23.5公里處拉起封鎖線，防止車輛誤入，維護用路安全。

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