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開車搶快過平交道遭火車猛撞　命大肇事男辯「沒聽到警鈴」遭目擊者打臉

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▲▼白色小客車搶快過平交道，遭太魯閣號撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲白色小客車搶快過平交道，太魯閣號煞車不及直接撞上，車頭毀損嚴重。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

過平交道勿搶快！詹姓男子13日開小客車行經彰化市南美路平交道，聽聞火車來的警鈴聲，竟搶快跟前車要通過，結果柵欄放下卡在裏頭，遭疾駛的太魯閣號迴送車撞上。詹男命大沒受傷，還辯稱沒聽到警鈴，卻遭目擊民眾打臉。警方認定他涉及公共危險罪，將依法送辦。

昨日深夜11點多，彰化市南美路平交道發生火車與汽車相撞意外，巨大的「碰」一聲，嚇壞附近民眾，立刻上前查看並通報119。彰化縣消防局獲報立刻派遣人車到場，發現一輛白色小客車毀損嚴重， 開車的57歲詹姓男子則未受傷，285B次太魯閣號火車車頭也嚴重破損，交由鐵路警察處理。

▲▼白色小客車搶快過平交道，遭太魯閣號撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼白色小客搶快過平交道撞，車體嚴重受損，駕駛命大無傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼白色小客車搶快過平交道，遭太魯閣號撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

太魯閣號張姓司機員向警方表示，這輛火車是迴送車，準備進廠保養，車上無乘客。他駕駛北上經過南美平交道時，發現該輛小客車闖越平交道，卻因煞車不及就撞上去。

警方立刻到場進行採證，並通知拖吊車將小客車拖回，今天凌晨12點23分蒐證完畢，28分通知列車放行，該列火車也隨即在30分時駛離現場，恢復通行。

▲▼白色小客車搶快過平交道，遭太魯閣號撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲太魯閣號列車車頭左側顏撞毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）

鐵路警察調查，詹男辯稱當時開車跟著前車近平交道時並沒聽到警鈴響起，隨即柵欄放下，他卡在平交道內動彈不得，就被火車撞上。但目擊的民眾卻打臉說，當時開在該輛小客車前方，過平交道就聽到警鈴，柵欄放下才發現後車被卡在裡面。該輛車有試圖倒車，卻未撞斷柵欄，隨即被火車撞擊。

警方表示，初步認定詹男闖越平交道肇事，但排除酒駕，已涉犯公共危險罪，將依法送辦。

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