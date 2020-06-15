台中「299吃到飽」強勢回歸！驚見高單價食材　客吐不吃千元buffet原因

▲299牛排吃到飽的吧台區。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，各大餐廳假日人潮再見，台中多家299吃到飽餐廳強勢回歸，包括大里和逢甲商圈都有主打平價吃到飽吸客店家，其中還驚見高單價食材。相較於連鎖體系和飯店動輒千元起跳的吃到飽buffet，客人偏好平價吃到飽的認知是在價格親民的前提下，食物的美味還是關鍵首選。

299吃到飽牛排館人氣超旺，主餐有豬肉、牛肉，餐台區生菜沙拉多種料理，光是披薩就多達5種口味，而餐廳也出現久違的人潮。一名客人說，很經濟實惠，各方面都吃到了，包括飲料、蔬菜水果和甜點。

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直擊廚房，工作人員忙得不可開交，紐澳牛肉鐵板煎好再烤，光香氣就令人好想嚐品嚐。業者孫先生表示，最近人潮有一直在回溫，感覺大家對疫情也沒那麼緊張。平日吃到飽300元找，假日多個幾十塊銀子，消費者覺得好吃又能吃飽最關鍵。

▲▼吃到飽業者選用紐澳牛肉，也提供5種口味的披薩。（圖／東森新聞）

而在逢甲商圈也有299元韓式燒肉吃到飽，店內肉品多達十多種，餐台上各種副食也頗吸引人，包括高單價的炒螃蟹，另還有韓式炸雞和炒青菜等。一名客人說，每道副食不輸主角肉片，還可一直喝飲料、吃冰淇淋。

相較於大型吃到飽和飯店buffet，平價策略讓客人十分捧場。一名消費者表示，「不會去那麼貴的地方吃」，雖然東西比較多，但她喜歡吃的「也只有一些些」。

客人說，以往多為連鎖體系吃到飽，價格動輒千元跑不掉，儘管主打百道料理，但會吃的其實就那幾道。平價吃到飽強勢回歸，還能吃到高單價食材，價格親民省到銀子是誘因，但美味還是最大關鍵。

▼299韓式燒烤吃到飽。（圖／東森新聞）



▲▼業者提供多種副食，其中驚見高單價的炒螃蟹。（圖／東森新聞）