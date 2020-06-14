雷雨狂灌台中！輪胎泡水「汽車全龜速前進」…他吃午餐看傻：早上還大太陽

▲午後雷陣雨淹水。（圖／翻攝自爆料公社APP）



記者黃可昀／綜合報導

台中稍早突然下起猛烈的午後雷陣雨，多處都出現淹水狀況。一名網友1小時前PO出台灣大道三民路口景象，可見雨水已經淹到半個車輪高，多台機車停在路邊無法行駛，汽車、公車則是以極緩慢速度前進，每台車經過都會激起巨大水花，雨勢相當劇烈。

原PO在「爆料公社APP」貼出2段影片，他吃完午餐一出來就碰到豪雨景象，大雨來得又快又猛，很多在路旁臨停的機車瞬間被雨水淹到沒辦法騎，汽車則是一前進兩側就掀起大水花，影響到其他車輛行駛，所以駕駛人全放慢速度緩緩向前。

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▲台中車站大廳也淹水。（圖／翻攝自爆料公社）



網友紛紛留言，「哇塞……超恐怖的淹水啊」、「早上還大太陽，下午狂風暴雨」、「我剛出火車站，整個站都淹水，完全走不出去」、「這雨用倒的！」另一名網友也PO出台中車站現況，大廳地板明顯呈現積水，乘客們路過都會留下水面波動痕跡，這景象讓他忍不住吐槽是「台中威尼斯」。消防局回報，目前並無乘客受困情形，站務人員會持續提醒民眾注意安全。

據了解，經濟部水利署14日針對台中中區、太平區、北區、西區、東區、南區等6處發布一級淹水警戒，不少人透露，明明上午還是豔陽高照的好天氣，想不到一場午後雷陣雨竟然讓多處淹水，交通也大打結。