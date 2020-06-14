韓國瑜遭解職後…高市府發布新人事異動　代理局處長全到位！

▲高市府發布最新人事命令，宣告代理團隊正式到位。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

隨著韓國瑜遭解職後，28位政務官首長也同時被解職。新上任代理市長楊明州13日宣誓就職，高雄市府14日立刻發布人事異動，高雄市副市長由原本的參事王世芳代理，其餘局處首長多是副局處長或前局長代理，也宣告代理團隊正式到位。

高雄市府人事異動說明，以下人員自109年6月14日生效，完整名單如下：

高雄市副市長由王參事世芳代理。

本府行政暨國際處處長由蔡參事淑貞代理。

本府民政局局長由駱參議邦吉代理。

本府財政局局長由曾副局長美妙代理。

本府教育局局長由陳副局長佩汝代理。

本府經濟發展局局長由王副局長宏榮代理。

本府海洋局局長由黃副局長登福代理。

本府農業局局長由王副局長正一代理。

本府觀光局局長由邱副局長俊龍代理。

本府都市發展局局長由蘇副局長俊傑代理。

本府工務局局長由黃副局長榮慶代理。

本府水利局局長由蔡參事長展代理。

本府社會局局長由謝副局長琍琍代理。

本府勞工局局長由陳副局長石圍代理。

本府消防局局長由蔡副局長致模代理。

本府衛生局局長由林副局長盟喬代理。

本府環境保護局局長由張副局長瑞琿代理。

本府捷運工程局局長由吳副局長嘉昌代理。

本府文化局局長由林副局長尚瑛代理。

本府交通局局長由張副局長淑娟代理。

本府法制局局長由白副局長瑞龍代理。

本府地政局局長由陳副局長冠福代理。

本府新聞局局長由簡參議美玲代理。

本府毒品防制局局長由鄭顧問介松代理。

本府運動發展局局長由周副局長明鎮代理。

本府青年局局長由顏副局長己喨代理。

本府研究發展考核委員會主任委員由朱副主任委員瑞成代理。

本府原住民事務委員會主任委員由陳副主任委員幸雄代理。

本府客家事務委員會主任委員由陳主任秘書華英代理。

時間對我們來說完全沒用！

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