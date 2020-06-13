高雄藍營出戰再+1！前黃俊英媒體部主任曾尹儷：沒有去罷韓的是反陳其邁

▲曾尹儷表態願參加高雄市長補選 。（圖／曾尹儷提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中選會公布8月15日將進行高雄市長補選，民進黨內接下來應由行政院副院長陳其邁出馬角逐，國民黨仍在覓求人選，不過繼高雄市議員李雅靜宣布參與高雄市長補選一役後，曾輔選馬英九、黃俊英及楊秋興的曾尹儷也表態爭取為國民黨披戰袍，她認為「罷韓一回事，選舉又是另一回事」，只要趕緊將主軸人選定調，告訴市民，國民黨要獲勝還是有機會的。

現任國立高雄科技大學海管所專案研究員的曾尹儷，也是公民力社會企業發起人，身兼美國草根外交理事會執行長，2012年曾任中華民國總統候選人馬英九總統南部三山競選總部競選總部政治行銷資深幕僚、2006年擔任高雄市市長候選人黃俊英競選總部國際媒體部主任、2010年加入前國民黨高雄市市長選舉候選人楊秋興的競選總部發言人。

曾尹儷接受訪問時提到，在大家都不看好情況下，高雄其實有很多人才，檯面上除了民意代表或政二代以外，其實有很多對國民黨有期待的黨員，沒機會被黨中央注意到，如果在高雄沒有家世背景條件下，很難有出頭的機會，這就是為何國民黨沒有新世代人才接班。

至於為何想參戰？曾尹儷說：「自從跟黃俊英打選戰後，每次都回來幫忙國民黨選舉，真的很希望有天國民黨拿回政權，直到2018韓國瑜市長終於拿回政權，我心中的感受比一般人不一樣，也跟黃俊英說，終於把政權拿回來，但沒想到還有罷韓，成了定局後，我想或許這是難得時機，藉由這逆境，向黨中央提出不同聲音，讓在地、接地氣、了解民意的黨員有機會出來參與補選。」

「罷韓一回事，選舉又是另一回事」，曾尹儷認為，很多人沒有去參加罷韓，是不希望陳其邁當選，因此國民黨只要把主軸路線趕緊定調，再加上人選條件符合，是有機會向民眾表述國民黨在高雄用什麼方法來整頓高雄市政，她說「我覺得還是有機會的！」

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